Δολοφονία ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου: Βίντεο-ντοκουμέντο τον δείχνει να περπατά με άτομο, λίγο πριν βρεθεί νεκρός

Να λύσουν το μυστήριο της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου επιχειρούν οι Αρχές, οι οποίες αναμένουν την ιατροδικασ...

Να λύσουν το μυστήριο της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου επιχειρούν οι Αρχές, οι οποίες αναμένουν την ιατροδικαστική έκθεση.Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει πιθανότατα τις τελευταίες κινήσεις του ποινικολόγου Σταύρου, πριν από τη δολοφονία του. Το οπτικό υλικό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να εξετάζουν καρέ-καρέ δεκάδες βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.Στο εν λόγω βίντεο αποτυπώνεται ο ποινικολόγος να αποχωρεί από σημείο στάθμευσης συνοδευόμενος από άτομο το οποίο, δεν είναι σε πρώτη φάση τουλάχιστον ξεκάθαρο, εάν είναι άνδρας ή γυναίκα.Η τελευταία εικόνα του ποινικολόγουΣύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί αναλύουν «καρέ-καρέ» δεκάδες βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν το άτομο που φαίνεται να βρίσκεται δίπλα στον Σταύρο Γεωργίου λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας.Στο βίντεο διακρίνεται ο ποινικολόγος να κινείται από τον χώρο στάθμευσης προς το δικηγορικό του γραφείο, έχοντας σε μικρή απόσταση πίσω του ένα ακόμη άτομο. Η εικόνα δεν είναι αρκετά καθαρή ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα, ενώ δε διακρίνονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου.Αυτή θεωρείται η τελευταία καταγεγραμμένη κίνηση του Σταύρου Γεωργίου πριν εντοπιστεί νεκρός στο γραφείο του.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το άτομο που τον ακολουθεί είναι μεσαίου αναστήματος και βρίσκεται σε απόσταση περίπου ενός έως ενάμιση μέτρου από τον ποινικολόγο. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δύο τους εισήλθαν μαζί στο δικηγορικό γραφείο.Οι κινήσεις τους φέρεται να έχουν καταγραφεί και από δεύτερη κάμερα ασφαλείας, η οποία βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου. Το συγκεκριμένο υλικό εξετάζεται επίσης από τους ερευνητές.Με βάση τα διαθέσιμα βίντεο, η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να σχηματίσει προφίλ του ατόμου, αξιοποιώντας κυρίως τον σωματότυπό του, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καθαρή εικόνα του προσώπου ή άλλων διακριτικών χαρακτηριστικών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του.Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που συνάντησε τον Σταύρο Γεωργίου το βράδυ πριν από τη δολοφονία του.