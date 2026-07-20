Δεν το λένε ψεκασμένοι... Μέσα στα επόμενα 20 χρόνια θα μάθουμε πως ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ στο Σύμπαν λέει η NASA

Μέσα στα επόμενα είκοσι χρόνια οι άνθρωποι θα ανακαλύψουν πως δεν είναι μόνοι..., υποστηρίζουν αξιωματούχοι της ΝΑSΑ, ξεκαθαρίζοντας πως, ...







Μέσα στα επόμενα είκοσι χρόνια οι άνθρωποι θα ανακαλύψουν πως δεν είναι μόνοι..., υποστηρίζουν αξιωματούχοι της ΝΑSΑ, ξεκαθαρίζοντας πως, πλέον είναι θέμα χρόνου να εντοπίσουμε εξωγήινους.



Μιλώντας στα γραφεία της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας στην Ουάσινγκτον, αξιωματούχοι της ΝΑSA εξήραν την σπουδαιότητα της προηγμένης τεχνολογίας στην έρευνα για τον εντοπισμό εξωγήινης ζωής και ειδικότερα των τηλεσκοπίων



«Απλά φανταστείτε τη στιγμή, όταν θα ανακαλύψουμε εξωγήινους. Φανταστείτε τη στιγμή που οι άνθρωποι θα ξυπνήσουν ένα πρωί και θα πληροφορηθούν ότι δεν είναι μόνοι στον κόσμο»,υποστηρίζει ο Ματ Μάουντεν,διευθυντής του Ινστιτούτο «Space Telescope Science Institute» στη Βαλτιμόρη. «Απλά φανταστείτε τη στιγμή, όταν θα ανακαλύψουμε εξωγήινους. Φανταστείτε τη στιγμή που οι άνθρωποι θα ξυπνήσουν ένα πρωί και θα πληροφορηθούν ότι δεν είναι μόνοι στον κόσμο»,υποστηρίζει ο Ματ Μάουντεν,διευθυντής του Ινστιτούτο «Space Telescope Science Institute» στη Βαλτιμόρη.



«Δεν γνωρίζαμε πριν από πέντε χρόνια ότι το 10 με 20% των πλανητών θα έχουν το ίδιο μέγεθος με αυτό της Γης», προσθέτει ο Ματ Μάνουντεν επισημαίνοντας ότι,στην προσπάθεια της ανθρωπότητας να ανακαλύψει τον κόσμο, το μεγάλο όπλο είναι η προηγμένη τεχνολογία.



«Σε είκοσι χρόνια από σήμερα, θα ανακαλύψουμε ότι δεν είμαστε μόνοι στο Σύμπαν» επεσήμανε ο αστρονόμος της NASA, Κέβιν Χαντ,υπογραμμίζοντας ότι, κατά την άποψή του, υπάρχει εξωγήινη ζωή στον δορυφόρο του Δία, "Ευρώπη". (Δεν εννοεί προφανώς ζωή με αναπτυγμένο πολιτισμό)