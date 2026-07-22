Αυτός είναι ο λόγος που μας μισούν... Από το 700 προ Χριστού μαγειρεύαμε εμείς οι Έλληνες με χύτρες ταχύτητας!

Η αρχαία «χύτρα ταχύτητας» που βρέθηκε στην Ακρόπολη! Λεγόταν «πύραυνος» και λειτουργούσε με κάρβουνα. Μαγείρευαν την ψαρόσουπα στο «Κακ...
Η αρχαία «χύτρα ταχύτητας» που βρέθηκε στην Ακρόπολη! Λεγόταν «πύραυνος» και λειτουργούσε με κάρβουνα. Μαγείρευαν την ψαρόσουπα στο «Κακάβιο» κι έτσι «γεννήθηκε» η κακαβιά
Ελληνική χύτρα ταχύτητας ηλικίας 2.700 ετών
Η πρώτη πλήρως σωζόμενη «χύτρα ταχύτητας» ηλικίας 2.700 χρόνων, βρέθηκε σε νεκροταφείο της Αξιούπολης στο Κιλκίς, Ο αρχαίος πύραυνος -όπως είναι η ονομασία του αρχαίου σκεύους, προδρομική μορφή της χύτρας ταχύτητας της εποχής μας- εντοπίστηκε σε νεκροταφείο που ανέσκαψε η αρχαιολόγος της ΙΣΤ’ Εφορίας Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, Θ. Σαββοπούλου. Οι πύραυνοι είναι μεγάλα αγγεία με ειδική κατασκευή, απαραίτητα για την κατασκευή φαγητού.
Η κατασκευή είναι εντυπωσιακή, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος του αγγείου είναι 0,38μ., το βάρος του 14 κιλά -υπολογίζεται ότι με τα τμήματα που λείπουν θα έφτανε τα 15 κιλά- ενώ η χωρητικότητά του είναι περίπου 20 λίτρα.
Στον πύραυνο της Αξιούπολης «συμπυκνώνεται όλη η τεχνογνωσία της εποχής και η επιδεξιότητα του τεχνίτη και σχετίζεται με τις διατροφικές συνήθειες της κοινωνίας που χρησιμοποιούσε το σκεύος για την προετοιμασία της καθημερινής του διατροφής».
Η κακαβιά προήλθε από το «Κακάβιον»
Εκτός από τον πύραυνο που θεωρείται ένα σκεύος υψηλής τεχνολογίας για την εποχή του, υπήρχε και το κακκάβιον μια μικρή μεταλλική χύτρα από την οποία πήρε και το όνομά της η κακκαβιά, η γνωστή μας ψαρόσουπα! Οι αρχαίοι τοποθετούσαν το κακκάβιον πάνω στη φωτιά για να μαγειρέψουν. Ήταν σκεύος κυρίως για βραστά φαγητά και σούπες.
eleysis-ellinwn.gr
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