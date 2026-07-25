ΓΕΕΘΑ: Στην Ελλάδα αντιπροσωπεία της Εθνοφρουράς της Φλόριντα των ΗΠΑ – Οι επισκέψεις και οι συναντήσεις

Αντιπροσωπεία της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), πραγματοποίησε αυτήν την εβδομάδα επίσκε...









Κατά την παραμονή της στη χώρα μας, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε Σχηματισμούς και Διοικήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακολούθως:Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, την έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ). Κατά την παραμονή της στη χώρα μας, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε Σχηματισμούς και Διοικήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακολούθως:Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, την έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ).



Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, την έδρα του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) και της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ).



Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, την έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).









Πηγή ΓΕΕΘΑ Πηγή ΓΕΕΘΑ

Αντιπροσωπεία της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), πραγματοποίησε αυτήν την εβδομάδα επίσκεψη στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του State Partnership Program (SPP), όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμνας (ΓΕΕΘΑ).Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» διμερείς συνομιλίες, με σκοπό τον καθορισμό των στόχων και των τομέων αμοιβαίου ενδιαφέροντος της νεοσύστατης εταιρικής συνεργασίας στο πλαίσιο του SPP.Στις συνομιλίες συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΓΕΕΘΑ, των Γενικών Επιτελείων, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ).