Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Εντοπίστηκαν στο γραφείο του το κινητό και το πορτοφόλι του ποινικολόγου

Εντοπίστηκε από τις Αρχές το κινητό και το πορτοφόλι του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου που δολοφονήθηκε άγρια από τον 28χρονο Αιγύπτιο στο γ...



Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες συμπληρωματική έρευνα στον χώρο του εγκλήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας, βρήκαν και το κινητό και το πορτοφόλι του ποινικολόγου. Ως εκ τούτου, συνάγεται το συμπέρασμα πως ο καθ’ ομολογίαν δράστης, μετά τη δολοφονία, πήρε από τον χώρο μόνο τον φορητό υπολογιστή του 73χρονου και, ενδεχομένως, χρήματα.



Σε βάρος του 28χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ο άνδρας οδηγήθηκε την Πέμπτη (23/7) ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.



Μετά το έγκλημα ο συλληφθείς έφυγε από το γραφείο του δικηγόρου και προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του. Ωστόσο δεν κατάφερε να ξεφύγει από τις Αρχές.

Εντοπίστηκε από τις Αρχές το κινητό και το πορτοφόλι του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου που δολοφονήθηκε άγρια από τον 28χρονο Αιγύπτιο στο γραφείο του στην Αθήνα.