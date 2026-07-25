Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Τέτοια μέρα το 1893 γίνονται τα εγκαίνια της Διώρυγας της Κορίνθου.. την έφτιαξαν σε 11 χρόνια!

Ιουλίου 25, 2026

1893: Ο πρωθυπουργός Σωτήριος Σωτηρόπουλος εγκαινιάζει τη Διώρυγα της Κορίνθου. Το έργο εμπνεύστηκε και εκτέλεσε ο Χαρίλαος Τρικούπης, η κυ...


1893: Ο πρωθυπουργός Σωτήριος Σωτηρόπουλος εγκαινιάζει τη Διώρυγα της Κορίνθου. Το έργο εμπνεύστηκε και εκτέλεσε ο Χαρίλαος Τρικούπης, η κυβέρνηση του οποίου «έπεσε» δύο μήνες νωρίτερα.






Όλοι μιλούσαν για ένα οικονομικό τόλμημα, έναν τεχνικό άθλο, με τη χρησιμοποίηση 2.500 εργατών και των τελειότερων μηχανικών μέσων της εποχής, ο οποίος ολοκληρώθηκε μετά 11 χρόνια.


Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)