Η Γερμανία αναβαθμίζει τον ισλαμιστικό κίνδυνο μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο: Φωνές από όλο το πολιτικό φάσμα για αυστηροποίηση των νόμων…

Στον απόηχο της αποτρόπαιης τρομοκρατικής επίθεσης με ισλαμιστικά κίνητρα στην Christopher Street Day (CSD) στο Βερολίνο πληθαίνουν οι φ...

Στον απόηχο της αποτρόπαιης τρομοκρατικής επίθεσης με ισλαμιστικά κίνητρα στην Christopher Street Day (CSD) στο Βερολίνο πληθαίνουν οι φωνές για αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου για ισλαμιστές δράστες επιθέσεων – και όχι μόνο.«Αυτή η νέα επίθεση υπογραμμίζει τον υψηλό βαθμό επικινδυνότητας της ισλαμιστικής τρομοκρατίας στη Γερμανία», δήλωσε ο Γκίντερ Κρινγκς, αρμόδιος για θέματα εσωτερικής πολιτικής της CDU.Με όχημα τα μέσα που παρέχει το κράτος δικαίου θα πρέπει να γίνουν «αλλαγές προς την κατεύθυνση των αυστηρότερων ποινών για πράξεις βίας, ακόμα και αναφορικά με δράστες κάτω των 21 ετών. Ακόμα, θα πρέπει να εφαρμόζεται περισσότερο η προληπτική κράτηση για λόγους ασφαλείας, να υπάρχει συνεπέστερη επιβολή ποινών στερητικών της ελευθερίας και απελάσεων, καθώς και αυστηρότεροι κανόνες για την πολιτογράφηση».«Ήρθε η ώρα να πάψουμε να υποβαθμίζουμε τον ισλαμιστικό κίνδυνο», σχολίασε από την πλευρά του και ο Φόλκερ Μπεκ των Πρασίνων. «Υπάρχουν και άλλοι εχθροί των ομοφυλόφιλων και των τρανς. Όμως οι ισλαμιστές αποτελούν την πλέον επικίνδυνη ομάδα και ο κίνδυνος που προέρχεται από αυτήν είναι περισσότερο θανατηφόρος από κάθε άλλον», ανέφερε ακόμα ο Μπεκ.Παρομοίως τοποθετήθηκε και ο επικεφαλής υποψήφιος της CDU για τις επικείμενες τοπικές εκλογές στο Βερολίνο, Στέφαν Έβερς. «Κατά την άποψή μου ο ισλαμισμός αποτελεί αυτή τη στιγμή τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την κοινότητα», δήλωσε στην Bild.Γεγονός παραμένει πάντως πως πολλές εκδηλώσεις για την CSD Pride βρίσκονται και στο στόχαστρο ακροδεξιών κύκλων. Το Ίδρυμα Amadeu Antonio κατέγραψε πέρυσι επιθέσεις σχεδόν σε κάθε δεύτερη τέτοια εκδήλωση. Πρόκειται για επίπεδο-ρεκόρ. Σχεδόν οι μισές από αυτές τις επιθέσεις προέρχονταν από ακροδεξιούς.Ο ειδικός των Πρασίνων σε θέματα εσωτερικής πολιτικής, Κόνσταντιν φον Νοτς, ζήτησε περισσότερες αρμοδιότητες για τις υπηρεσίες ασφαλείας με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο. «Πρέπει πραγματικά να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε οι υπηρεσίες ασφαλείας μας να αποκτήσουν τις δυνατότητες να αντιμετωπίζουν τέτοιες απειλές καλύτερα απ’ ό,τι μέχρι σήμερα», δήλωσε ο φον Νοτς στο Βερολίνο.«Προκαλεί πραγματικά μεγάλη αμηχανία το γεγονός ότι εδώ προφανώς πρόκειται ξανά για ένα άτομο επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, το οποίο οι αρχές είχαν εδώ και καιρό στο στόχαστρό τους», ανέφερε ακόμα ο πολιτικός των Πρασίνων.Ο πρόεδρος του FDP, Βόλφγκανγκ Κουμπίκι, κατηγόρησε επίσης την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει τον κίνδυνο του ισλαμισμού. «Όταν, ως κοινωνικό σύνολο, μετά από τέτοιες φρικτές πράξεις διεξάγουμε ξανά και ξανά τις ίδιες συζητήσεις, χωρίς να εξάγουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα, αυτό καταδεικνύει μια σχεδόν αφόρητη αδυναμία του κρατικού μας συστήματος».Αναφορικά με τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων, όπως ο 21χρονος δράστης της επίθεσης Αμπντούλ Β., ο ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας από το Ίδρυμα Konrad Adenauer, Φέλιξ Νόιμαν, διαπιστώνει πως η ριζοσπαστικοποίηση πραγματοποιείται ολοένα περισσότερο μέσω του διαδικτύου. «Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι βλέπουμε, τόσο στον ισλαμισμό όσο και στον ακροδεξιό εξτρεμισμό, ότι η ψηφιακή συνιστώσα αυξάνεται ολοένα περισσότερο», τονίζει ο ειδικός.Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν σε αυτό και τα κοινωνικά δίκτυα. Οι νέοι βλέπουν συνεχώς τα ίδια περιεχόμενα και βρίσκονται μέσα στη «φούσκα» τους, η οποία επηρεάζεται και καθορίζεται από τους συναφείς αλγορίθμους της κάθε πλατφόρμας. Μέσω των social media μπορούν να δημιουργηθούν επαφές και με τρομοκρατικές οργανώσεις, ισλαμιστικές, ακροδεξιές ή άλλες εξτρεμιστικές.