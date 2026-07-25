Ένας 25χρονος νεκρός από την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27.07.2026) σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξέσπασε φω...

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27.07.2026) σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξέσπασε φωτιά η οποία έκαψε ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις. Οι πυροσβέστες βρήκαν τη σορός ενός απανθρακωμένου άνδρα.Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας, γύρω στις 13:30. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή ένας εκκωφαντικός κρότος, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους. Κατά την κατάσβεση, εντοπίστηκε και η σορός ενός ανθρώπου, τα στοιχεία του οποίου ακόμα παραμένουν άγνωστα.Tη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι. Οι τέσσερις κατόρθωσαν να βγουν από αυτό ενώ ο πέμπτος δεν τα κατάφερε. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για άτομο περίπου 25 ετών.Στο έργο της κατάσβεσης έσπευσαν άμεσα 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, όπως και πυροσβεστικές υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων. Λίγο πριν τις 15:00, η φωτιά εντός του εργοστασίου είχε τεθεί υπό έλεγχο.