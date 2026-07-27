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ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ »Ο Αλλάχ με διέταξε» είπε ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρια στο Παρίσι, σε σοβαρή κατάσταση δύο γυναίκες

Ιουλίου 27, 2026

   Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν το πρωί της Δευτέρας έπειτα από επίθεση με δύο μαχαίρια κοντά στη στάση του τραμ Porte de Clichy, στο βορει...

  



Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν το πρωί της Δευτέρας έπειτα από επίθεση με δύο μαχαίρια κοντά στη στάση του τραμ Porte de Clichy, στο βορειοδυτικό Παρίσι. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:30, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε στις γυναίκες έξω από κατάστημα εστίασης.

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, τα θύματα είναι ηλικίας 19, 24 και 36 ετών. Οι τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με τις δύο να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι γιατροί εκτιμούν ότι δεν διατρέχουν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους. Η τρίτη τραυματίας φέρει ελαφρύτερα τραύματα.

Ο δράστης εντοπίστηκε από αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και τον είδε να κινείται κρατώντας δύο μαχαίρια κοντά στη στάση του τραμ. Ο αστυνομικός ειδοποίησε αμέσως ενισχύσεις, παρακολούθησε τον ύποπτο και τελικά συμμετείχε στη σύλληψή του μαζί με περιπολικό που έσπευσε στο σημείο.

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ


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