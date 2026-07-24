Δεν τελειώσαμε με την κακοκαιρία: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες...

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει τις επόμενες ώρες τη νότια Χαλκιδική, τις Σποράδες, το Πήλιο, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, καθώς...









Μπορεί να απότομο μπουρίνι που έπληξε το λεκανοπέδιο της Αττικής να άφησε πίσω του αρκετά προβλήματα, ενώ και σε άλλες περιοχές της χώρας η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε αναστάτωση, ωστόσο η κακοκαιρία δεν τελείωσε!



«Τις τελευταίες δύο ώρες από τον Θερμαϊκό, στην Ανατολική Λάρισα, στο Πήλιο, στις περιοχές της Θεσσαλίας, είχαμε καταιγίδες. Καταιγίδες περιμένουμε και τις επόμενες ώρες, μέσα στο βράδυ σε περιοχές της νότιας Χαλκιδικής, των Σποράδων, του Πηλίου, της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας, στην Αττική θα συνεχίσει να βρέχει με εξάρσεις και υφέσεις», ανέφερε στο Mega ο Γιάννης Καλλιάνος.



Επίσης μίλώντας στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός είπε πως δεν πρέπει να ξεγελάσει τους πολίτες η προσωρινή ανάπαυλα της κακοκαιρίας και έκανε λόγο για νέες βροχοπτώσεις το βράδυ.



Πώς κινήθηκε η κακοκαιρία που «χτύπησε» την Αττική - Η ανάλυση Κολυδά



Νωρίτερα, σε ανάρτηση για την κακοκαιρία που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και την Αττική, προχώρησε ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος τόνισε ότι η εκτόνωση του φαινομένου θα είναι γρήγορα.



Ειδικότερα, στην ανάρτησή του ανέφερε: «Μπορεί το κύριο κύτταρο της καταιγίδας να κινήθηκε ανατολικά προς την Ευβοια , όμως νέες καταιγίδες δημιουργήθηκαν απο τα δυτικά που σάρωσαν το λεκανοπέδιο. Η κίνηση του συστήματος πολύ γρήγορη (50km/h) προς τα Α-ΝΑ πράγμα που σημαίνει οτι θα είναι γρήγορη και η εκτόνωση».