Μεθυσμένοι Βρετανοί στρατιώτες έκλεψαν τεθωρακισμένο όχημα και έκαναν σμπαράλια παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στην Αγγλία, όταν δύο στρατιώτες είχαν τη φαεινή ιδέα να πάρουν ένα τεθωρακισμένο όχημα και να κόψουν βό...

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στην Αγγλία, όταν δύο στρατιώτες είχαν τη φαεινή ιδέα να πάρουν ένα τεθωρακισμένο όχημα και να κόψουν βόλτα στο στρατόπεδο μεθυσμένοι, με την κατάληξη να είναι να πέφτουν πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.Οι δύο στρατιώτες στην Αγγλία συνελήφθησαν έπειτα από ένα απίστευτο περιστατικό που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 24.07.2026 σε στρατόπεδο του βρετανικού στρατού στο Γουίλτσιρ.Σύμφωνα με τις αρχές, οι στρατιώτες φέρονται να πήραν χωρίς άδεια ένα τεθωρακισμένο όχημα Bulldog και να προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, σε μια διαδρομή που θύμιζε σκηνές από ταινία δράσης.Το περιστατικό καταγράφηκε και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media. Στις εικόνες που κυκλοφόρησαν φαίνεται το βαρύ τεθωρακισμένο να κινείται ανεξέλεγκτα μέσα στο στρατόπεδο, αφού έχει ήδη πέσει πάνω σε ένα βαν και ένα SUV. Οι δύο στρατιώτες, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγουμένως καταναλώσει αλκοόλ εκτός στρατοπέδου και στη συνέχεια επέστρεψαν για να πάρουν το στρατιωτικό όχημα.Το Bulldog, που ζυγίζει περίπου 15 τόνους και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 51 χλμ./ώρα, χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προσωπικού στο πεδίο της μάχης.Παρά τις μεγάλες υλικές ζημιές, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ το τεθωρακισμένο δεν υπέστη φθορές. Μάλιστα, μετά τη νυχτερινή «περιπολία» βρέθηκε παρκαρισμένο κανονικά στον χώρο στάθμευσης του στρατοπέδου, ανάμεσα σε άλλα στρατιωτικά οχήματα.Ο στρατιώτης που φέρεται να οδηγούσε το Bulldog συνελήφθη από τη Βασιλική Στρατιωτική Αστυνομία μέσα στο δωμάτιό του, όταν συνάδελφοί του αντιλήφθηκαν τις ζημιές που είχαν προκληθεί. Λίγο αργότερα συνελήφθη και δεύτερος στρατιώτης, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.