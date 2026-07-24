Βρωμιά και αίσχος από τον Ισλαμιστή Ερντογάν για την Αγια Σοφιά! «Έγινε τζαμί και άνοιξε ξανά τις πύλες της σε όλη την ανθρωπότητα»

Έξι χρόνια έχουν περάσει από τη μετατροπή του λίκνου της Ορθοδοξίας σε τζαμί και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε προκλητ...

Έξι χρόνια έχουν περάσει από τη μετατροπή του λίκνου της Ορθοδοξίας σε τζαμί και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε προκλητικές δηλώσεις για την Αγία Σοφία.Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέβη σε εμπρηστικές δηλώσεις για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε ισλαμικό τέμενος, μία απόφαση αμφιλεγόμενη από πολλούς.Ανάμεσα στα όσα είπε προσπάθησε να δικαιολογήσει την ενέργεια αυτή, προβάλλοντας ισχυρισμούς που αναφέρονται στην οικουμενικότητα του μνημείου.«Είναι τιμή μας που μπορούμε να ανοίξουμε ξανά το Μεγάλο Τζαμί της Αγίας Σοφίας για λατρεία στην 6η επέτειό του. Είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό. Κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων που πραγματοποιήσαμε εδώ με τον αείμνηστο Δάσκαλο Νετζίπ Φαζίλ, έδειχνε το Μεγάλο Τζαμί της Αγίας Σοφίας και έλεγε: “Η Αγία Σοφία θα ανοίξει, η Αγία Σοφία θα ανοίξει μια μέρα”. Όχι μόνο το ανοίξαμε ξανά, αλλά μας δόθηκε και η τιμή να το επαναφέρουμε στον ισλαμικό κόσμο. Έχουμε εκπληρώσει τα εγκάρδια λόγια του Δασκάλου και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό», είπε μεταξύ άλλων.Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις εργασίες αποκατάστασης του μνημείου, τονίζοντας πως συνεχίζονται.«Το Μεγάλο Τζαμί της Αγίας Σοφίας, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του στον ισλαμικό κόσμο και σε όλη την ανθρωπότητα, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, μας κάνει όλους πολύ χαρούμενους. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτή την ευτυχία. Αυτός ο τόπος λατρείας είναι ένα πολύ μοναδικό έργο, ένας μοναδικός τόπος λατρείας, τόσο στα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά όσο και στη θέση του στον κόσμο. Ως εκ τούτου, ως ηγέτης της Τουρκίας στον ισλαμικό κόσμο, είχαμε την τύχη να βιώσουμε αυτή τη διαδικασία. Γι’ αυτό, ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Στέλνουμε τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς, την αγάπη και τον σεβασμό μας σε ολόκληρο τον ισλαμικό κόσμο», είπε.