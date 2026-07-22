Η «Διαβολοβδομάδα» του ΄87: Όταν οι αμέτρητοι νεκροί του καύσωνα δε χωρούσαν στα νεκροτομεία και μεταφέρονταν στα βαγόνια - ψυγεία του ΟΣΕ

Σήμερα η χρήση του κλιματισμού είναι αυτονόητη. Για όσους δεν διαθέτουν η πολιτεία στους καύσωνες ανοίγει κλιματιζόμενες αίθουσες. Αυτό οφε...









Σήμερα η χρήση του κλιματισμού είναι αυτονόητη. Για όσους δεν διαθέτουν η πολιτεία στους καύσωνες ανοίγει κλιματιζόμενες αίθουσες. Αυτό οφείλεται στο σκληρό μάθημα που πήρε η ελληνική κοινωνία στον φονικό καύσωνα του 1987. Ήταν 22 Ιουλίου όταν το θερμόμετρο άρχισε να ανεβαίνει επικίνδυνα σε πολλές περιοχές της χώρας.Στην Αθήνα, το πρόβλημα ήταν εντονότερο λόγω του νέφους που τότε ήταν σε υψηλά επίπεδα. Το τσιμέντο στα κτίρια πύρωνε τους τοίχους και για πρώτη φορά δεν δρόσιζε ούτε το βράδυ. ..Στην Αθήνα, το πρόβλημα ήταν εντονότερο λόγω του νέφους που τότε ήταν σε υψηλά επίπεδα. Το τσιμέντο στα κτίρια πύρωνε τους τοίχους και για πρώτη φορά δεν δρόσιζε ούτε το βράδυ. ...Η θερμοκρασία έφτασε τους 44 βαθμούς. Το χειρότερο όμως ήταν η διάρκεια του καύσωνα. Για οχτώ συνεχείς ημέρες το θερμόμετρο δεν έπεφτε κάτω από τους 30 βαθμούς ούτε τη νύχτα. Τις πρώτες ημέρες κανείς δεν φανταζόταν τι θα ακολουθούσε. Ακόμα και τα ρεπορτάζ των εφημερίδων ήταν ψύχραιμα παρόλο που στο πρωτοσέλιδο των Νέων στις 22.7.1987 διαβάζουμε ότι είχαν ήδη σημειωθεί οι τέσσερις πρώτοι θάνατοι. «Ο καύσωνας συνέβαλε στον θάνατο 4 ατόμων δύο στην Αθήνα και δύο στον Βόλο που έπασχαν από καρδιοπάθεια, ενώ δεκάδες άλλα, μεγάλης κυρίως ηλικίας, μεταφέρθηκαν με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα σε διάφορα νοσοκομεία».Η ανησυχία δεν ήταν μεγάλη επειδή το πρόβλημα εντοπίστηκε κυρίως σε άτομα που είχαν ήδη προβλήματα υγείας. Τις επόμενες ημέρες όμως η κατάσταση ξέφυγε. Γέμισαν τα νεκροτομεία...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ:http://www.mixanitouxronou.gr/o-fonikos-kafsonas-tou-1987-i-nekri-xeperasan-tous-1300-ke-epidi-gemisan-i-thalami-ton-nosokomion-tous-evazan-akoma-ke-se-vagonia-psigia-tou-ose-i-thermokrasia-gia-8-meres-eftase-stous-44-vathmous/