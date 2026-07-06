Έκρυβαν 6 λαθρομετανάστες στα πορτμπαγκάζ, τρεις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη

Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, ηλικίας 41, 18 και 20 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, μετά από συντονισμ...



Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης:



– βραδινές ώρες χθες (21-07-2026) στην Π.Ε.Ο Καβάλας – Θεσσαλονίκης (λίγο πριν την Ασπροβάλτα), ακινητοποίησαν αυτοκίνητο με οδηγό τον 41χρονο και έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε, εντοπίσθηκαν, στο εσωτερικό του τρεις αλλοδαποί, οι δύο εκ των οποίων στο χώρο αποσκευών, στερούμενοι νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή τους στη χώρα.



– πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (22-07-2026) στην Εγνατία οδό (πριν τον κόμβο Προφήτη), ακινητοποίησαν δύο αυτοκίνητα, με οδηγούς τον 18χρονο και τον 20χρονο και έπειτα από ελέγχους που διενεργήθηκαν, εντοπίσθηκαν στα εσωτερικά των αυτοκινήτων, συνολικά έξι αλλοδαποί, οι τέσσερις εκ των οποίων στους χώρους των αποσκευών, στερούμενοι εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.



Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των διακοσίων ευρώ και τρία οχήματα μεταφοράς.

Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, ηλικίας 41, 18 και 20 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται σε δύο διαφορετικά περιστατικά μεταφοράς συνολικά εννέα ατόμων, τα οποία εντοπίστηκαν στο εσωτερικό οχημάτων, με ορισμένα εξ αυτών να στοιβάζονται ακόμη και στους χώρους των αποσκευών.