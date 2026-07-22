Η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» προειδοποιεί τα εμπορικά πλοία να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η ευρωπαϊκή επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», στην οποία συμμετέχουν και ελληνικές δυνάμεις, λόγω των αυξημένων εντά...

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η ευρωπαϊκή επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», στην οποία συμμετέχουν και ελληνικές δυνάμεις, λόγω των αυξημένων εντάσεων στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης και της Σαουδικής Αραβίας.Τα πλοία που έχουν δεσμούς με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να δεχθούν επίθεση από πυραύλους και drones των Χούθι και τους συνιστάται να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, όπως ανακοίνωσε σήμερα (22.07.2026) η ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση.«Συνιστάται στα εμπορικά πλοία που συνδέονται με ισραηλινά, αμερικανικά ή σαουδαραβικά συμφέροντα να αποφεύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν μέχρι να μειωθεί το επίπεδο απειλής», ανέφερε η ανακοίνωση από το στρατηγείο της επιχείρησης στη Λάρισα προς τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία.Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι άρχισαν να εφαρμόζουν «ναυτικό αποκλεισμό» κατά της Σαουδικής Αραβίας σε απάντηση στον αποκλεισμό της Υεμένης και την φερόμενη επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιό της.Η Σαουδική κυβέρνηση καταδίκασε την κίνηση των Χούθι και ανακοίνωσε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πλοίων της στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.Υπενθυμίζεται ότι, πριν λίγες ημέρες ο Αντιναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης ανέλαβε καθήκοντα Force Commander.Η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διαφύλαξη της ναυσιπλοΐας και υποστηρίζει την ασφαλή πλεύση εμπορικών πλοίων σε κρίσιμες ναυτικές οδούς.Πλοία αλλάζουν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τις προειδοποιήσεις των ΧούθιΤέσσερα δεξαμενόπλοια άλλαξαν σήμερα πορεία πλεύσης στην Ερυθρά Θάλασσα με δύο από αυτά να αναφέρουν τη Διώρυγα του Σουέζ ως νέο προορισμό τους μετά την προειδοποίηση των ανταρτών της Υεμένης να αποφεύγουν τον πλου προς λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, όπως δείχνουν στοιχεία εντοπισμού πλοίων.Όλα τα πλοία άλλαξαν κατεύθυνση, με τα άλλα δύο να αναφέρουν ως προορισμό τους ανοικτά ύδατα στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με στοιχεία εντοπισμού πλοίων των LSEG και MarineTraffic και ανάλυση της βρετανικής εταιρίας Vanguard.Ένα πέμπτο πλοίο – μεταφοράς οχημάτων – εμφανίστηκε να απομακρύνεται στον Κόλπο του Άντεν σήμερα αφού είχε δηλώσει το λιμάνι της Τζέντα στη Σαουδική Αραβία ως επόμενο προορισμό του, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα.Τρία δεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα χθες, Τρίτη, και κατευθύνθηκαν προς τη Διώρυγα του Σουέζ.