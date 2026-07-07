Η Χαμάς δεν μπορεί να επαναλάβει μια τρομοκρατική επίθεση σαν της 7ης Οκτωβρίου του 2023, λέει ο αρχηγός της Κεντρικής ΔιοΊκησης του IDF

Η Χαμάς δεν είναι πλέον ικανή να πραγματοποιήσει διείσδυση τρόμου, όπως φάνηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης τ...

Η Χαμάς δεν είναι πλέον ικανή να πραγματοποιήσει διείσδυση τρόμου, όπως φάνηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης του IDF, Ταγματάρχης-Στρατηγός. Avi Bluth είπε την Τετάρτη."Η απειλή μιας τρομοκρατικής διείσδυσης όπως στις 7 Οκτωβρίου δεν είναι πλέον δυνατή", δήλωσε."Περισσότερο από το 60% του Strip είναι στα χέρια μας. Υπάρχει ζώνη ασφαλείας για το Συνοριακές κοινότητες της Γάζας κρατείται από δύο μεραρχίες και τους καλύτερους στρατιώτες του IDF", πρόσθεσε.Η Χαμάς, ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει απειλή σύμφωνα με τον Bluth."Αλλά τα μάτια μας είναι ανοιχτά και μπορούμε να δούμε και να εντοπίσουμε τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν. Η Χαμάς εξακολουθεί να κυβερνά και η δολοφονική οργάνωση διατηρεί τις υπολειπόμενες δυνατότητες, ενώ το όραμά της να καταστρέψει το Ισραήλ δεν έχει αλλάξει", είπε.