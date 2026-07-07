Η Χαμάς δεν μπορεί να επαναλάβει μια τρομοκρατική επίθεση σαν της 7ης Οκτωβρίου του 2023, λέει ο αρχηγός της Κεντρικής ΔιοΊκησης του IDF

Η Χαμάς δεν είναι πλέον ικανή να πραγματοποιήσει διείσδυση τρόμου, όπως φάνηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης τ...
Η Χαμάς δεν είναι πλέον ικανή να πραγματοποιήσει διείσδυση τρόμου, όπως φάνηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης του IDF, Ταγματάρχης-Στρατηγός. Avi Bluth είπε την Τετάρτη.
"Η απειλή μιας τρομοκρατικής διείσδυσης όπως στις 7 Οκτωβρίου δεν είναι πλέον δυνατή", δήλωσε.
"Περισσότερο από το 60% του Strip είναι στα χέρια μας. Υπάρχει ζώνη ασφαλείας για το Συνοριακές κοινότητες της Γάζας κρατείται από δύο μεραρχίες και τους καλύτερους στρατιώτες του IDF", πρόσθεσε.
Η Χαμάς, ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει απειλή σύμφωνα με τον Bluth.
"Αλλά τα μάτια μας είναι ανοιχτά και μπορούμε να δούμε και να εντοπίσουμε τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν. Η Χαμάς εξακολουθεί να κυβερνά και η δολοφονική οργάνωση διατηρεί τις υπολειπόμενες δυνατότητες, ενώ το όραμά της να καταστρέψει το Ισραήλ δεν έχει αλλάξει", είπε.
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