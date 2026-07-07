Σαν σήμερα πριν 7 χρόνια... «Τούρκοι Τεχνικοί & πιλότοι να φύγουν τώρα από τις ΗΠΑ»...!! ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ: «Ξεκίνησε η αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F35»

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΑΜΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 2019... Η ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΗΡΘΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ "ΣΤΟΧΟΥ" ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ...
ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΑΜΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 2019... Η ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΗΡΘΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ "ΣΤΟΧΟΥ" ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΦΩΝΑΖΕ ΠΩΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΠΟΤΕ F-16, ΟΤΑΝ ΑΛΛΟΙ ΤΑ ΕΒΛΕΠΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ!
Σε νέο χτύπημα κατά της Τουρκίας προχώρησαν οι ΗΠΑ έπειτα από την διακοπή της συμμετοχής της Άγκυρας στο πρόγραμμα παραγωγής των αμερικανικών F-35.
Εξειδικεύοντας τη χθεσινή δήλωση Τραμπ, σήμερα ο Λευκός Οίκος διαμήνυσε πως στο βαθμό που η Τουρκία θα λάβει τους S-400, δεν γίνεται να παραλάβει και τα προηγμένα μαχητικά. «Τα F-35 δεν μπορούν να συνυπάρχουν με μια ρωσική πλατφόρμα συγκέντρωσης πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσει γνώση των προηγμένων δυνατοτήτων», ανέφερε η ανακοίνωση.
Πριν λίγο έβγαλε ανακοίνωση και το ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ όπου αναφέρει πως ότι θα αρχίσει τη διαδικασία της επίσημης αποπομπής της Τουρκίας από το προγραμμα των F35 και ότι «όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο προγραμμα συμφωνούν με αυτή την απόφαση».
Μάλιστα σύμφωνα με την ανακοίνωση, πιλότοι και που εκπαιδεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα εγκαταλείψουν τη χώρα στις 31 Ιουλίου 2019
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ
Η Αμερικανίδα υφυπουργός Άμυνας με αρμοδιότητα στις αμυντικές προμήθειες Ellen Lord δήλωσε πριν από λίγο και αναφορικά με την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα του F-35 ότι αυτή θα έχει μικρή έως ελάχιστη επίπτωση στην παραγωγή του αεροσκάφους.
Ακόμη η ίδια είπε ότι η Τουρκία χάνει πλέον έργο ύψους 9 δισ.$ που θα της αναλογούσε εάν παρέμενε στο stealth μαχητικό.
Πριν λίγο έβγαλε ανακοίνωση και το ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ όπου αναφέρει πως ότι θα αρχίσει τη διαδικασία της επίσημης αποπομπής της Τουρκίας από το προγραμμα των F35 και ότι «όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο προγραμμα συμφωνούν με αυτή την απόφαση».
Μάλιστα σύμφωνα με την ανακοίνωση, πιλότοι και που εκπαιδεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα εγκαταλείψουν τη χώρα στις 31 Ιουλίου 2019
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ
Η Αμερικανίδα υφυπουργός Άμυνας με αρμοδιότητα στις αμυντικές προμήθειες Ellen Lord δήλωσε πριν από λίγο και αναφορικά με την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα του F-35 ότι αυτή θα έχει μικρή έως ελάχιστη επίπτωση στην παραγωγή του αεροσκάφους.
Ακόμη η ίδια είπε ότι η Τουρκία χάνει πλέον έργο ύψους 9 δισ.$ που θα της αναλογούσε εάν παρέμενε στο stealth μαχητικό.
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.