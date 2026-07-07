Σαν σήμερα πριν 7 χρόνια... «Τούρκοι Τεχνικοί & πιλότοι να φύγουν τώρα από τις ΗΠΑ»...!! ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ: «Ξεκίνησε η αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F35»

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΑΜΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 2019... Η ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΗΡΘΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ "ΣΤΟΧΟΥ" ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ...

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΑΜΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 2019... Η ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΗΡΘΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ "ΣΤΟΧΟΥ" ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΦΩΝΑΖΕ ΠΩΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΠΟΤΕ F-16, ΟΤΑΝ ΑΛΛΟΙ ΤΑ ΕΒΛΕΠΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ!



