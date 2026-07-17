Βάγια Νέστορα: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 27χρονος για τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση

Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, έφτασε το πρωί της Παρασκευής (17.07.2026) ο 27χρονος που συνελήφθη την Πέμπτη και κατηγορείται για την ε...

Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, έφτασε το πρωί της Παρασκευής (17.07.2026) ο 27χρονος που συνελήφθη την Πέμπτη και κατηγορείται για την εμπλοκή του στην εμπρηστική επίθεση και στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορας.Ο 27χρονος που φέρεται πως έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, κατηγορείται πως είναι ο άνθρωπος που πήρε τα κλειδιά του κρησφύγετου από τον 24χρονο και τα παρέδωσε τον 29χρονο και την 26χρονη. Και οι τρεις νεαροί έχουν προφυλακιστεί για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, κατά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.Αφού πέρασε το κατώφλι του ανακριτή, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.Για την υπόθεση έχουν γίνει συνολικά 4 συλλήψεις και έχουν προφυλακιστεί οι τρεις νεαροί: Ο 24χρονος, ο 29χρονος και η 26χρονη.Ο 29χρονος και η 26χρονη επιμένουν στην αθωότητά τους αν και κατηγορούνται πως χρησιμοποίησαν το εν λόγω διαμέρισμα ως ορμητήριο πριν και μετά την εμπρηστική επίθεση στη πολυκατοικία που μένει η οικογένεια της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα.