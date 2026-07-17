ΞΕΦΕΥΓΟΥΝ... Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας: «Ο στρατός μας είναι έτοιμος να επέμβει στην Κύπρο σε εχθρικές συμπεριφορές»

Ο τουρκικός Τύπος αναφέρει ως έκτακτη είδηση τις δηλώσεις από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της χώρας σχετικά με την Κύπρο. Σύμφωνα με την ...





Ο Υποναύαρχος Ακτούρκ γιόρτασε την 52η επέτειο της εισβολής του τουρκικού στρατού στην Κύπρο την οποία χαρακτήρισε ως «Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο», ο οποίος στρατός εγγυάται την ύπαρξη και την ασφάλεια του Τουρκοκυπριακού λαού, και τιμά την «Ημέρα Ειρήνης και Ελευθερίας» της κατεχόμενης Κύπρου στις 20 Ιουλίου.



Για το Ισραήλ



Ο Ακτούρκ δήλωσε ότι καταδικάζουν τις επιθέσεις που πραγματοποιεί το Ισραήλ εναντίον αμάχων στον Λίβανο και την Παλαιστίνη και ότι επέστησαν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στο γεγονός ότι αυτές και παρόμοιες ενέργειες εμποδίζουν τη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.



Ο Ακτούρκ τόνισε ότι αυτές οι επιθέσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές κατοχής και προσάρτησης του Ισραήλ, στοχεύουν στην υπονόμευση των διαπραγματεύσεων που έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο και δήλωσε: «Επαναλαμβάνουμε ότι τα μέρη που ολοκληρώνουν τις διαπραγματεύσεις με εποικοδομητική προσέγγιση θα εξυπηρετήσουν την ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα της περιοχής μας και του κόσμου».

Ο τουρκικός Τύπος αναφέρει ως έκτακτη είδηση τις δηλώσεις από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της χώρας σχετικά με την Κύπρο.Σύμφωνα με την εφημερίδα Sabah:Η Τουρκία, με την αυξανόμενη στρατηγική της αποστολή στον κόσμο και την περιοχή, αναλαμβάνει επίσης μερικές από τις σημαντικότερες στρατιωτικο-διπλωματικές δραστηριότητες των τελευταίων χρόνων. Αυτή η κατάσταση φέρνει μαζί της ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με την ανάδειξη της Άγκυρας ως κυρίαρχου παράγοντα στην μεταβαλλόμενη ισορροπία δυνάμεων, ιδίως στη Μεσόγειο.Ένα σαφές μήνυμα προέρχεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSB) σχετικά με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κύπρο, το οποίο περιέχει «αβάσιμους, παράλογους και απαράδεκτους ισχυρισμούς».Το Υπουργείο δήλωσε: «Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι πιο αποφασισμένες από ποτέ να απαντήσουν σε οποιαδήποτε εχθρική στάση που στοχεύει στην ασφάλεια του Τουρκοκυπριακού λαού».Ο Ακτούρκ δήλωσε ότι η HAVELSAN, η οποία ιδρύθηκε το 1982 και λειτουργεί στο πλαίσιο του Ιδρύματος Ενίσχυσης των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της εγχώριας και εθνικής αμυντικής βιομηχανίας με τις λύσεις που αναπτύσσει για τον αμυντικό, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στους τομείς της διοίκησης και ελέγχου, της προσομοίωσης, της εκπαίδευσης, των αυτόνομων συστημάτων, της κυβερνοασφάλειας και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών.Η καταπολέμηση της τρομοκρατίαςΟ Ακτούρκ δήλωσε ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν αδιάλειπτα τα καθήκοντα και τις δραστηριότητές τους για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Τουρκίας.Τουρκική πολιτικήΚάνοντας δήλωση σχετικά με το έργο που πραγματοποιήθηκε σε αυτό το πλαίσιο:«Την περασμένη εβδομάδα, παραδόθηκαν 3 ακόμη τρομοκράτες του PKK και συνεχίστηκε η ανίχνευση και η καταστροφή ναρκών, αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, σπηλαίων, καταφυγίων και κρησφύγετων στις περιοχές της επιχείρησης».Η ασφάλεια των συνόρωνΟ Ακτούρκ δήλωσε ότι η ασφάλεια στα σύνορα διατηρείται στο υψηλότερο επίπεδο, 24/7.Πρόσθεσε ότι 404 άτομα που προσπάθησαν να περάσουν παράνομα συνελήφθησαν και 701 εμποδίστηκαν να περάσουν τα σύνορα, προσθέτοντας: «Έτσι, ο αριθμός των ατόμων που συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να περάσουν παράνομα από την 1η Ιανουαρίου έως σήμερα έχει φτάσει τους 6.019 και ο αριθμός των ατόμων που εμποδίστηκαν να περάσουν τα σύνορα έχει φτάσει τους 41.830».Η επέτειος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο