Έκθεση – κόλαφος της Κομισιόν για την ασφάλεια των παιδιών στο Ίντερνετ: Αλόγιστη χρήση μέχρι και 6 ώρες καθημερινά

Μηδέν οθόνες ως τα δύο έτη, με επίβλεψη και χρονικούς περιορισμούς η χρήση των οθονών από μεγαλύτερα παιδιά και ασφαλείς υπηρεσίες από τι...

Μηδέν οθόνες ως τα δύο έτη, με επίβλεψη και χρονικούς περιορισμούς η χρήση των οθονών από μεγαλύτερα παιδιά και ασφαλείς υπηρεσίες από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Παρουσιάστηκε σήμερα (13.07.2026) από την Κομισιόν η Έκθεση για την Ασφάλεια των Παιδιών στο Διαδίκτυο από την Ειδική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Παιδιών στο Διαδίκτυο.Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μελετήθηκαν τόσο τα οφέλη όσο και οι κίνδυνοι των αλγορίθμων των social media για τα παιδιά. «Στην Ευρώπη πιστεύουμε ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με την καθοδήγηση των γονιών τους και όχι των αλγορίθμων που επιδιώκουν να κρατούν την προσοχή τους. Τα social media δεν είναι παιχνίδι», τόνισε για τη χρήση του Διαδικτύου.Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι στην Ευρώπη περνούν 4-6 ώρες καθημερινά μπροστά σε οθόνες, ενώ σχεδόν 6 στα 10 παιδιά έχουν βιώσει συναισθηματικά ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο διαδίκτυο. Οι συνέπειες περιλαμβάνουν έλλειψη ύπνου, άγχος, κατάθλιψη, διαδικτυακό εκφοβισμό και έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο.Η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τρεις βασικές προτεραιότητεςΒασική προτεραιότητα, η ευθύνη των ψηφιακών πλατφορμών. Οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να σχεδιάζουν ασφαλείς υπηρεσίες από την αρχή και να αφαιρούν επιβλαβή χαρακτηριστικά, όπως εθιστικούς αλγορίθμους και παραπλανητικές πρακτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει ήδη αυστηρά τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).Σημαντική προτεραιότητα, οι ηλικιακοί περιορισμοί και η επαλήθευση ηλικίας. Χρειάζονται αποτελεσματικά μέτρα ώστε τα παιδιά να αποκτούν πρόσβαση στα social media μόνο όταν είναι κατάλληλη η ηλικία τους. Η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας της ΕΕ στοχεύει να προστατεύει την ιδιωτικότητα και να ενισχύει τον ρόλο των γονέων.Τέλος, σημαντικό στοιχείο είναι ο καθορισμός ελάχιστης ηλικίας. Όπως υπάρχουν νόμιμα όρια για την οδήγηση ή την κατανάλωση αλκοόλ, έτσι πρέπει να υπάρξει και ελάχιστη ηλικία για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει η Έκθεση. Ως εκ τούτου προτείνεται ότι τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα κάτω των τριών ετών, δεν πρέπει να εκτίθενται σε οθόνες, ενώ η χρήση των οθονών από μεγαλύτερα παιδιά πρέπει να γίνεται με επίβλεψη και χρονικούς περιορισμούς.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μελετήσει τα στοιχεία της έκθεσης και θα παρουσιάσει σχετική πρόταση μετά το καλοκαίρι.