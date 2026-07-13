Εμπρησμός στη Marfin: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Αυτές είναι οι φωτογραφίες από την ημέρα του εγκλήματος που «πρόδωσαν» τους 3 συλληφθέντες

Ενώ οι εξελίξεις για τον εντοπισμό των δραστών του φονικού εμπρησμού στη Marfin το 2010 συνεχίζονται και ήδη δύο άτομα 42 ετών είναι στη ...







Ανήκουν σε ευρύτερη ομάδα αντιεξουσιαστών



Οι κατηγορούμενοι φέρεται πως είχαν σχεδιάσει τις επιθέσεις τους πριν και μετά τον εμπρησμό στην τράπεζα. Σύμφωνα πάντα με το Mega, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, σχετίζονται με μία ευρύτερη ομάδα αντιεξουσιαστών που έχουν απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές τα τελευταία χρόνια.



Μάλιστα, μερικοί από τους δράστες ανήκουν σε ευρύτερη ομάδα που έχει σχετιστεί με ενέργειες μετά την εξάρθρωση της “17Ν”, όπως στην απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Μυλωνά αλλά και σε επιθέσεις σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους.





Ενώ οι εξελίξεις για τον εντοπισμό των δραστών του φονικού εμπρησμού στη Marfin το 2010 συνεχίζονται και ήδη δύο άτομα 42 ετών είναι στη φυλακή και έχει συλληφθεί και μία 46χρονη στη Βρετανία όπου διέμενε, στη δημοσιότητα έρχεται σημαντικό οπτικό υλικό – φωτογραφίες, που είναι αυτές που φαίνεται να οδήγησαν τις διωκτικές Αρχές στην ταυτοποίηση των δύο συλληφθέντων. Οι εικόνες είναι από εκείνη την μέρα, όπου έχασαν τη ζωή τους οι τρεις υπάλληλοι της τράπεζας, μία εκ των οποίων ήταν έγκυος.Σύμφωνα με το Mega, οι φωτογραφίες απεικονίζουν τους φερόμενους ως δράστες της επίθεσης.Οι συγκεκριμένες συλλέχθηκαν μετά την πολύμηνη έρευνα της ΕΛΑΣ και δείχνουν ομάδα ατόμων με μαύρα ρούχα, καπέλα και μάσκες να πραγματοποιούν διαδοχικές επιθέσεις και πριν και μετά το περιστατικό της Marfin.Ως ιδιαίτερα σημαντικό υλικό θεωρείται αυτό από περιστατικά όπου οι δράστες είχαν αποσπαστεί από το πλήθος, κάνοντας την αναγνώρισή τους ευκολότερη.Στα πλάνα φαίνονται τα μαύρα ρούχα που φορούσαν όταν πέταξαν μολότοφ μέσα στην τράπεζα αλλά και τα σχέδια που έφερε τουλάχιστον ένας από αυτούς, στην τσάντα του.Οι εικόνες αυτές εξετάστηκαν σε αντιπαραβολή με τις φωτογραφίες που βρέθηκαν σε υπολογιστή αντιεξουσιαστή που συνελήφθη το 2020, για οπλοστάσιο στο Κουκάκι.Αυτές οι φωτογραφίες απεικονίζουν άτομα με τα ίδια διακριτικά αντικείμενα και χαρακτηριστικά (όπως αστεράκια σε σακίδια) με τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση της Marfin, ενισχύοντας τα αποδεικτικά στοιχεία.