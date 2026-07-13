Πρελούδιο θριάμβου… Όταν οι Έλληνες ήταν αποφασισμένοι να νικήσουν

Η ήττα στη Σαλαμίνα καταθορύβησε τον Ξέρξη. Ο Μαρδόνιος, ο ιθύνων νους πίσω από την περσική εισβολή στην Ελλάδα ικέτευε τον Ξέρξη να αποχω...

Η ήττα στη Σαλαμίνα καταθορύβησε τον Ξέρξη. Ο Μαρδόνιος, ο ιθύνων νους πίσω από την περσική εισβολή στην Ελλάδα ικέτευε τον Ξέρξη να αποχωρήσει. Ο ίδιος θα παρέμενε με 300.000 εκλεκτούς στρατιώτες πίσω και θα κατακτούσε την Ελλάδα, το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Ξέρξης δεν άργησε να πειστεί και αποχώρησε, με τον στρατό να υφίσταται τρομακτικές απώλειες από την πείνα και τις επιθέσεις των Ελλήνων. Ο χειμώνας του 480 – 479 π.Χ. πέρασε με τους δύο αντιπάλους να επιτηρούν ο ένας τον άλλο. Ο Μαρδόνιος στρατοπέδευσε στη Βοιωτία. Στο μεταξύ και οι Έλληνες κινητοποιούσαν τις δυνάμεις τους για την επερχόμενη καταλυτική σύγκρουση.

Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 110.000 άνδρες, εκ των οποίων οι 38.700 ήταν οπλίτες και οι λοιποί ελαφρά οπλισμένοι ψιλοί. Η ελληνική στρατιά πήρε θέσεις στους πρόποδες του Κιθαιρώνα, έχοντας εξασφαλίσει τον ανεφοδιασμό της σε τρόφιμα και νερό. Για το λόγο αυτό οι Έλληνες δε βιάζονταν να πολεμήσουν.

Οι Πέρσες όμως δεν είχαν πλέον την πολυτέλεια του χρόνου. Ο Μαρδόνιος άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ανεφοδιασμού. Έτσι το μόνο που μπορούσε να πράξει πια ήταν να δώσει μάχη και ή να νικήσει ή να πεθάνει. Αποφάσισε λοιπόν να παρασύρει τους Έλληνες στην πεδιάδα των Πλαταιών, σε έδαφος της επιλογής του, κατάλληλο για δράση του ιππικού του.

Φανατισμένη επίθεση

Για το σκοπό αυτό οργάνωσε μια δύσκολη επιχείρηση, επικεφαλής της οποίας έθεσε τον αρχηγό του ιππικού του, το Μασίστιο. Το περσικό ιππικό διατάχθηκε να εκτελέσει μια επιδρομή κατά των Ελλήνων, στηριζόμενο στον αιφνιδιασμό. Διαβάστε την συνέχεια στο history-point.gr







