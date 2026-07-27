Μοναχοπαίδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο! Υπηρετούσε ως υποδιοικητής

Θρήνο έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο, από όπου καταγόταν, ο θάνατος του 27χρονου αξιωματικού της Πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός σε σημ...



Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής στο Γύθειο.



Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, o άτυχος 27χρονος πυροσβέστης ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.





Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής στο Γύθειο.Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, o άτυχος 27χρονος πυροσβέστης ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.









Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φοίτησε και στη Σχολή Αξιωματικών. Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, όπου και υπηρετούσε ως υποδιοικητής.





Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, ο πυροσβέστης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 27χρονος βρισκόταν στο σημείο αλλά δεν επιχειρούσε στην κατάσβεση με την ιατροδικαστική εξέταση να αναμένεται να φανερώσει τα αίτια θανάτου του.



Σήμερα το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες που πέθαναν στη φωτιά στο Ρέθυμνο



ΚλείσιμοΑνείπωτη είναι η θλίψη και στο Ρέθυμνο για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) την ώρα που επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, νότια του νομού.



Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης επέβαιναν σε υπηρεσιακό όχημα της Πυροσβεστικής, όταν εγκλωβίστηκαν στο πύρινο μέτωπο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας των πυκνών καπνών, με αποτέλεσμα να περικυκλωθούν από τις φλόγες.



Οι δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το υπηρεσιακό όχημα με αριθμό από συνάδελφό τους. Όπως μετέφερε η τοπική ιστοσελίδα



Η τελευταία πράξη της τραγωδίας θα εκτυλιχθεί σημερα, Πέμπτη (30/7) με τις κηδείες των δύο πυροσβεστών. Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ΓυθείουΟ Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φοίτησε και στη Σχολή Αξιωματικών. Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, όπου και υπηρετούσε ως υποδιοικητής.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, ο πυροσβέστης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 27χρονος βρισκόταν στο σημείο αλλά δεν επιχειρούσε στην κατάσβεση με την ιατροδικαστική εξέταση να αναμένεται να φανερώσει τα αίτια θανάτου του.Σήμερα το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες που πέθαναν στη φωτιά στο ΡέθυμνοΚλείσιμοΑνείπωτη είναι η θλίψη και στο Ρέθυμνο για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) την ώρα που επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, νότια του νομού.Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης επέβαιναν σε υπηρεσιακό όχημα της Πυροσβεστικής, όταν εγκλωβίστηκαν στο πύρινο μέτωπο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας των πυκνών καπνών, με αποτέλεσμα να περικυκλωθούν από τις φλόγες.Οι δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το υπηρεσιακό όχημα με αριθμό από συνάδελφό τους. Όπως μετέφερε η τοπική ιστοσελίδα patris.gr δεν ζητήθηκε καμία βοήθεια, δεν υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία.Η τελευταία πράξη της τραγωδίας θα εκτυλιχθεί σημερα, Πέμπτη (30/7) με τις κηδείες των δύο πυροσβεστών.

Θρήνο έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο, από όπου καταγόταν, ο θάνατος του 27χρονου αξιωματικού της Πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες, Τετάρτη στο Γύθειο