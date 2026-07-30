Φωτιά στο Ρέθυμνο: Καθηλωμένα τα εναέρια μέσα – 3.000 άτομα απομακρύνθηκαν

Την ώρα που μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου η οποία ξεκίνησε γύρω στις 14:30 την Τετάρτη (29/7) από την περιοχή της Κρύας Β...

Την ώρα που μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου η οποία ξεκίνησε γύρω στις 14:30 την Τετάρτη (29/7) από την περιοχή της Κρύας Βρύσης και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, το έργο της κατάσβεσης διενεργείται μόνο από τις επίγειες δυνάμεις καθώς τα εναέρια μέσα, δηλαδή τα 2 ελικόπτερα που σηκώθηκαν το πρωί της Πέμτης (30/7), καθηλώθηκαν στο έδαφος λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.Όπως δήλωσε στο enikos.gr o Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος «δυστυχώς τα εναέρια μέσα είναι καθηλωμένα καθώς οι άνεμοι που πνέουν είναι εξαιρετικά ισχυροί.Σκεφτείτε ότι λίγο πριν το ξημέρωμα έπνεαν άνεμοι 11 μποφόρ. Χθες βράδυ οι ριπές του ανέμου έφταναν τα 133 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε για συνθήκες κόλασης, που δεν μπορεί να σταθεί τίποτα.Το μέτωπο της φωτιάς αυτή τη στιγμή φτάνει περίπου τα 20 χιλιόμετρα.Η μάχη που δίνεται είναι τιτάνια και όλοι περιμένουμε να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες ώστε να ξαναμπούν στη μάχη με τις φλόγες τα εναέρια μέσα. Αυτά είναι η ελπίδα μας».Επιπροσθέτως, ο κύριος Τσαπάκος, επιβεβαίωσε στο enikos.gr ότι «χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους με τον αριθμό αυτό να προσεγγίζει τις 3.000.Αργότερα μέσα στην ημέρα θα γίνει σύσκεψη προκειμένου να αποφασιστεί εάν οι κάτοικοι και οι τουρίστες που απομακρύνθηκαν θα λάβουν το πράσινο φως να επιστρέψουν στα σπίτια και στα καταλύματά τους».