Τουρκία: Ο θωρητικός του νεο-οθωμανισμού Αχμέτ Νταβούτογλου ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την πολιτική- Διαλύεται το κόμμα του

Ο ηγέτης του Κόμματος του Μέλλοντος, Νταβούτογλου, ανακοίνωσε σε γραπτή δήλωση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι απο...

Ο ηγέτης του Κόμματος του Μέλλοντος, Νταβούτογλου, ανακοίνωσε σε γραπτή δήλωση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αποφάσισε να αποσυρθεί από την κομματική πολιτική και να τερματίσει τις πολιτικές δραστηριότητες του Κόμματος του Μέλλοντος.Στη δήλωσή του, ο Νταβούτογλου δήλωσε ότι πέρασαν δύσκολες στιγμές, λέγοντας: «Σήμερα, για άλλη μια φορά, σύμφωνα με το θεϊκό διάταγμα, “Ο Θεός δεν επιβαρύνει κανέναν πέρα ​​από τις δυνατότητές του”, είμαστε σε θέση να προσευχηθούμε στον Κύριό μας: “Δώστε μάρτυρα, Κύριε! Κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να αποτρέψουμε αυτή την παρακμή και τη διαφθορά”.Σε αυτό το σημείο, βλέπουμε ότι το πολιτικό σύστημα γενικά, και η κομματική πολιτική ειδικότερα, έχουν εισέλθει σε ένα μεγάλο αδιέξοδο.Από τη μία πλευρά, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη μονοπώληση της εξουσίας και, από την άλλη, με τον κατακερματισμό που εξουδετερώνει τις εναλλακτικές πολιτικές δυνάμεις.Η διαφθορά που ξεκινά στα ανώτερα κλιμάκια της πολιτικής εξαπλώνεται σε πολιτικά στελέχη ανεξάρτητα από κομματική τοποθέτηση, στη συνέχεια στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και, τέλος, σε κάθε στρώμα της κοινωνίας.Η ικανότητα των υπαρχόντων πολιτικών μηχανισμών να διορθωθούν έχει σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί. Τα τρία κύρια ρεύματα που ήταν καθοριστικά στην πολιτική σκέψη και τη δημοκρατική ιστορία της Τουρκίας αντιμετωπίζουν σήμερα μια σοβαρή υπαρξιακή δοκιμασία».ΙστορίαΟ Νταβούτογλου συνέχισε την δήλωσή του με τα ακόλουθα σχόλια:«Καλούμε όλους όσους υποστηρίζουν τον συντηρητισμό, τον εθνικισμό και την ιδέα του εκσυγχρονισμού να βγουν έξω από τα στενά όρια της καθημερινής πολιτικής και να πραγματοποιήσουν μια θεμελιώδη πνευματική επανάσταση απέναντι στις ταχέως μεταβαλλόμενες παγκόσμιες συνθήκες.Οι συντηρητικοί θα πρέπει να στοχεύουν στην ηθική ουσία, οι εθνικιστές στην ισότιμη ιθαγένεια και όσοι υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό θα πρέπει να στοχεύουν στην ένωση των παγκόσμιων αξιών με τις εθνικές αξίες.Η Τουρκία του αύριο δεν μπορεί να οικοδομηθεί με διαμάχες που βασίζονται στις χθεσινές ερμηνείες της ιστορίας· με τις πολώσεις που παράγονται από τους σημερινούς αγώνες εξουσίας και συμφερόντων· και με μια πολιτική κατανόηση που εξαρτάται από τα άτομα, είναι αποκομμένη από τους θεσμούς και στερείται ηθικών αρχών.Υπό το φως αυτών των εκτιμήσεων, ως αποτέλεσμα διαβουλεύσεων με τα εξουσιοδοτημένα όργανα του κόμματός μας και τους συντρόφους μας που έφεραν το Κόμμα του Μέλλοντος σε αυτό το σημείο, αποφασίσαμε να αποσυρθούμε από την κομματική πολιτική και να τερματίσουμε τις πολιτικές δραστηριότητες του Κόμματος του Μέλλοντος, προκειμένου να αποφύγουμε να γίνουμε μέρος του μολυσμένου πολιτικού κλίματος.Αυτή είναι μια απόφαση να αποστασιοποιηθούμε ηθικά. Αυτό δεν είναι εγκατάλειψη της πολιτικής· είναι ένα κάλεσμα προς όλους να επανεξετάσουμε την πολιτική.Μαθήματα ιστορίαςΑυτό δεν είναι απόσυρση από τον αγώνα για την Τουρκία· είναι τοποθέτηση της δικής μας ευθύνη απέναντι στην Τουρκία είναι πάνω από τους καθημερινούς πολιτικούς υπολογισμούς.Η Τουρκία του αύριο θα οικοδομηθεί πάνω στην ελευθερία της σκέψης, η Τουρκία πρέπει να είναι μια χώρα αξιοκρατίας, δικαίου, παραγωγής, κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας των πολιτών, θεσμικής αποτελεσματικότητας, κοινωνικής ειρήνης, πρωτότυπης σκέψης και στρατηγικής σκέψης.Ο αγώνας μας δεν ξεκίνησε από κάποιο συγκεκριμένο αξίωμα, ούτε θα τελειώσει με κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα.Από τώρα και στο εξής, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη χώρα μας σε κάθε τομέα, ειδικά στη σκέψη, την ηθική, την εκπαίδευση, την επιστήμη, τον πολιτισμό, τη διεθνή διπλωματία, την οικονομία και την κοινωνική αλληλεγγύη.Θα συνεχίσουμε την ευθύνη μας να ενθαρρύνουμε το σωστό και να προειδοποιούμε για το λάθος. Και θα συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε, να μιλάμε, να προειδοποιούμε και να εργαζόμαστε για το έθνος μας μέχρι να οικοδομηθεί η Τουρκία του αύριο.Αχμέτ Νταβούτογλου – Hürriyet