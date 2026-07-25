25 Ιουλίου 2023 – Θρήνος για τον Κρητικό Χρήστο Μουλά και τον Θεσσαλονικιό Περικλή Στεφανίδη που «έπεσαν» στο καθήκον

Είναι 25 Ιουλίου τρία χρόνια πρίν... Ανείπωτη θλίψη για τον χαμό δύο νέων παλικαριών, που έπεσαν στο καθήκον στην Κάρυστο στην προσπάθειά το...





Είναι 25 Ιουλίου τρία χρόνια πρίν... Ανείπωτη θλίψη για τον χαμό δύο νέων παλικαριών, που έπεσαν στο καθήκον στην Κάρυστο στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή.















Ο Χρήστος Μουλάς, 34 ετών









Ο Περικλής Στεφανίδης, 27 ετών





«Τόσο μικρός αλλά πρόλαβες με το μυαλό σου, την καλοσύνη σου, την σπιρτάδα σου να αφήσεις ανεξίτηλο το σημάδι σου, όλοι μας έχουμε τεράστια ανάγκη τέτοιας ανθρωπιάς και τέτοιας ενέργειας στις ζωές μας!!! Ξάδερφε Xristos Moulas θα σε θυμάμαι πάντα!!! Ήρωας που έπεσε στο καθήκον για την πατρίδα!!! Σ αγαπώ !!!!» έγραψε ο ξάδερφος του Χρήστου Μουλά στο Facebook.



«Του ανδρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογιέται” Periklis Stefanidis 🙏

Σας ευχαριστούμε !!! Συγνώμη ……» γράφει ένα άλλο προφίλ για τον Περικλή Στεφανίδη.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας



«Πτώση Αεροσκάφους CL-215



Την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 14:52 αεροσκάφος τύπου CL-215 της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών της 112 Πτέρυγας Μάχης, κατέπεσε, κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης, στον Πλατανιστό Ευβοίας με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του κυβερνήτη, Σμηναγού (Ι) Χρήστου Μουλά, 34 ετών και του συγκυβερνήτη, Ανθυποσμηναγού (Ι) Περικλή Στεφανίδη, 27 ετών».

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις



Mε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις (από 25 έως 27 Ιουλίου 2023) για την απώλεια της ζωής, εν ώρα καθήκοντος, των Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας και χειριστών του πυροσβεστικού αεροσκάφους CL-215, το οποίο επιχειρούσε στην Εύβοια.

Ο 34χρονος Κρητικός Σμηναγός, Χρήστος Μουλάς και ο 27χρονος Θεσσαλονικιός ανθυποσμηναγός, Περικλής Στεφανίδης, ήταν το πλήρωμα του καναντέρ που έπεσε στον Πλατανιστό της Εύβοιας χάνοντας τη ζωή τους.