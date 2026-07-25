Facebook και ιστοσελίδα «έκαψαν» ζευγάρι που ζητούσε υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη -Τι έκρινε το δικαστήριο

Ζευγάρι ζήτησε την προστασία του νόμου Κατσέλη για να σώσει την πρώτη του κατοικία, δηλώνοντας αδυναμία αποπληρωμής του δανείου που είχε ...

Το τμήμα εφέσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εξετάζοντας τις εφέσεις που κατατέθηκαν από το ζεύγος, αξιολόγησε όχι μόνο τα φορολογικά στοιχεία και την οικονομική εικόνα των δύο συζύγων, αλλά έλαβε υπ' όψιν και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταλήγοντας με την υπ' αριθμόν 7781/2026 απόφασή του στο ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου.To δάνειο και τα εισοδήματα που τελικά αυξήθηκανΗ υπόθεση αφορούσε τη σύζυγο που είχε λάβει στεγαστικό δάνειο περίπου 195.000 ευρώ για την αγορά της οικογενειακής κατοικίας, με τον σύζυγό της να είναι εγγυητής. Οι δύο είχαν προσφύγει αρχικά στο Ειρηνοδικείο, ζητώντας να ενταχθούν στον νόμο 3869/2010, υποστηρίζοντας ότι είχαν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών τους. Το αίτημά τους απορρίφθηκε και οι ίδιοι άσκησαν εφέσεις, επιδιώκοντας να ανατραπεί η πρωτόδικη απόφαση.Ωστόσο, το Πρωτοδικείο επιβεβαίωσε την αρχική κρίση, καταλήγοντας πως για τον σύζυγο δεν αποδείχθηκε μόνιμη αδυναμία πληρωμών, καθώς τα εισοδήματά του όχι μόνο δεν μειώθηκαν αλλά ακολουθούσαν σταθερά ανοδική πορεία. Παράλληλα, έλαβε υπόψη ότι το 2020, ενώ εκκρεμούσε ήδη η αίτησή του, αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο.Η σύζυγος δήλωνε άνεργη, αλλά διαφήμιζε και ήταν ενεργή σε οικογενειακή επιχείρησηΤο μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει το σκεπτικό για τη σύζυγο. Η ίδια υποστήριζε ότι από το 2012 ήταν ουσιαστικά άνεργη και δεν είχε καμία επαγγελματική δραστηριότητα, πέρα από μια σύντομη τετράωρη απασχόληση το 2020.Η τράπεζα, όμως, προσκόμισε δημόσιες αναρτήσεις από το Facebook, στις οποίες η προσφεύγουσα εμφανιζόταν να προωθεί την οικογενειακή επιχείρηση κοσμημάτων που διατηρούσε πλέον η αδελφή της.Το δικαστήριο έκρινε ότι οι συγκεκριμένες αναρτήσεις μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κανονικά ως αποδεικτικό μέσο, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα.Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση, «οι προσκομιζόμενες εκτυπώσεις αναρτήσεων στο Facebook δεν παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα και δεν συνιστούν απαράδεκτα αποδεικτικά μέσα», καθώς επρόκειτο για δημόσιο περιεχόμενο, ελεύθερα προσβάσιμο σε όλους.Μάλιστα, οι δικαστές δεν περιορίστηκαν μόνο στις αναρτήσεις, αλλά συνεκτίμησαν και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της επιχείρησης, όπου η εκκαλούσα παρουσιαζόταν ως πρόσωπο που εξακολουθούσε να συνδέεται με την οικογενειακή δραστηριότητα.Σύμφωνα με την απόφαση, οι δημοσιεύσεις αυτές δημιουργούσαν στους πελάτες την εντύπωση ότι συμμετείχε ενεργά στη λειτουργία της επιχείρησης, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς της ενώπιον του δικαστηρίου.Έτσι, το δικαστήριο κατέληξε ότι «η εκκαλούσα κατέφυγε σε ανειλικρινείς δηλώσεις, οι οποίες δεν οφείλονταν σε ελαφρά αμέλεια», κρίνοντας ότι παραβίασε την υποχρέωση ειλικρινούς δήλωσης που επιβάλλει ο νόμος στους οφειλέτες που ζητούν προστασία.