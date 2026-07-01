Η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας διερευνά το δάνειο € 1 δισ του Ρωσολάγνου Όρμπαν στα Σκόπια

Η ουγγρική κυβέρνηση ξεκίνησε μια ευρείας κλίμακας αναθεώρηση του δανείου του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που χορηγήθηκε στη Βόρεια Μακεδονία...

Η ουγγρική κυβέρνηση ξεκίνησε μια ευρείας κλίμακας αναθεώρηση του δανείου του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που χορηγήθηκε στη Βόρεια Μακεδονία από την προηγούμενη κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν μέσω της κρατικής Eximbank με εξαιρετικά προνομιακούς όρους, ανακοίνωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ.Η συμφωνία έχει επιτόκιο μόλις 3,25% και υποστηρίζεται από κρατική εγγύηση 100%. Σύμφωνα με τον Μαγιάρ, αυτές οι οικονομικές παράμετροι είναι σημαντικά πιο συμφέρουσες από τους όρους υπό τους οποίους οι Ούγγροι πολίτες και οι εταιρείες λαμβάνουν δάνεια, καθώς και από τα επίπεδα δανεισμού του ίδιου του ουγγρικού κράτους (συμπεριλαμβανομένων έργων όπως ο πυρηνικός σταθμός Paks).«Υπάρχουν υποψίες ότι η προηγούμενη κυβέρνηση χρησιμοποίησε δημόσια κεφάλαια που προορίζονταν για τις ουγγρικές επιχειρήσεις για να υποστηρίξει συμμάχους στην εξωτερική πολιτική και φιλικές εμπορικές δομές», τόνισε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.Το Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας έχει ήδη παραπέμψει στην αστυνομία συνολικά τέσσερις υποθέσεις που σχετίζονται με την Eximbank, συμπεριλαμβανομένου του δανείου προς τα Σκόπια, με την υποψία κατάχρησης εξουσίας, κακοδιαχείρισης και οικονομικών εγκλημάτων. Μεταξύ αυτών είναι μια εγγύηση 394 εκατομμυρίων δολαρίων για ένα ιδιωτικό έργο υποδομής στην Αφρική.Η κυβέρνηση στη Βουδαπέστη έχει ήδη υποβάλει νομοσχέδιο για την ίδρυση γραφείου καταπολέμησης της διαφθοράς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η χώρα λαμβάνει μέτρα για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανέφερε η ουγγρική έκδοση «Nepsava».