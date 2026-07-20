20 Ιουλίου 1987: Ο καύσωνας που άφησε πίσω του 1300 νεκρούς κι έγινε εξώφυλλο στο ΤΙΜΕ

Στις 20 Ιουλίου του 1987 ξεκίνησε το πιο θανατηφόρο κύμα καύσωνα στη σύγχρονη ελληνική Ιστορία, που άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς κ...
Στις 20 Ιουλίου του 1987 ξεκίνησε το πιο θανατηφόρο κύμα καύσωνα στη σύγχρονη ελληνική Ιστορία, που άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση με το TIME να κυκλοφορεί με τίτλο στο εξώφυλλο: "Η εκδίκηση των Θεών" και φωτογραφεία από τους χιλιάδες νοσηλευμένους, σχεδόν αποκλειστικά ηλικιωμένους, στα νοσοκομεία της Αθήνας.
Ο καύσωνας είχε πρωτοφανή διάρκεια, αφού έκαιγε σχεδόν ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα επί 7 με 8 ημέρες με τις θερμοκρασίες των πόλεων να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς ενώ μαζί με τα μεγάλα ποσοστά υγρασίας και τη συνεχή άπνοια δημιούργησε έναν φονικό συνδυασμό και όλα αυτά σε μία χώρα που μόνο οι πλούσιοι είχαν κλιματιστικά μηχανήματα.
Το φονικό αυτό κύμα καύσωνα άφησε πίσω του επισήμως 1300 και ανεπισήμως περισσότερα από 1500 θύματα, ενώ το βαρύτερο φόρο πλήρωσε η Αττική με περίπου 1115 νεκρούς.
Ο Τύπος της εποχής με τρομακτικά πρωτοσέλιδα για τραγικές ιστορίες, και φρικτούς θανάτους. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά την τρίτη ημέρα καύσωνα οι νεκροθάλαμοι των νοσοκομείων γέμισαν και η κυβέρνηση άνοιξε τους νεκροθαλάμους των στρατοπέδων ενώ παρόμοιο πρόβλημα υπήρχε και στα νεκροτομεία.
Να σημειώσουμε ότι κατά ένα παράδοξο τρόπο, τέσσερις μήνες πριν, στα μέσα Μαρτίου 1987, μια σφοδρή χιονόπτωση, εξαιρετικά σπάνια για την εποχή και την περιοχή είχε πλήξει την Αττική.
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