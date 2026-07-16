Με πλαστή ταυτότητα σε μπαρ 16χρονη στη Θεσσαλονίκη που εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης

Ανήλικη εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης σε μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου, σύμφωνα με την Αστυνομία, εισήλθε επιδεικνύοντας παραπο...



Για την ίδια υπόθεση, που καταγράφηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 19χρονου που βρισκόταν μαζί της για έκθεση ανηλίκου και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.



Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι νωρίτερα οι δύο είχαν καταναλώσει αλκοολούχα ποτά, τα οποία είχε προμηθευτεί ο 19χρονος από κατάστημα στην περιοχή της πλατείας Αριστοτέλους. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ανήλικη εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης σε μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου, σύμφωνα με την Αστυνομία, εισήλθε επιδεικνύοντας παραποιημένο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, προκειμένου να εμφανίζεται ως ενήλικη. Η νεαρή, ηλικίας 16,5 ετών, συνελήφθη για πλαστογραφία.