Συνελήφθη στην Τήνο 38χρονος λαθρομετανάστης για καταγγελλόμενο βιασμό 27χρονης

Στη σύλληψη ενός 38χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στην Τήνο, μετά από καταγγελία για βιασμό που φέρεται να σημειώθηκε την προηγ...

Στη σύλληψη ενός 38χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στην Τήνο, μετά από καταγγελία για βιασμό που φέρεται να σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο συλληφθείς διέμενε παράνομα στη χώρα.Το βράδυ της 18ης Ιουλίου, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τήνου συνέλαβαν έναν 38χρονο αλλοδαπό, ύστερα από καταγγελία 27χρονης αλλοδαπής.Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 38χρονος φέρεται να προέβη σε βιασμό της γυναίκας κατά τις απογευματινές ώρες της 17ης Ιουλίου.Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου διαπιστώθηκε επίσης ότι ο συλληφθείς διέμενε παράνομα στην Ελλάδα.Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης, ενώ ο 38χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής.