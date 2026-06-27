Ουκρανικοί Flamingo έπληξαν ρωσικό εργοστάσιο της αμυντικής βιομηχανίας στο Βόλγκογκραντ

Ουκρανικής κατασκευής πύραυλοι Flamingo έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει συστήματα πυροβολικού και εξαρτήμ...

Ουκρανικής κατασκευής πύραυλοι Flamingo έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει συστήματα πυροβολικού και εξαρτήματα για συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στην περιοχή Βόλγκογκραντ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε στην εφαρμογή Telegram ότι τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Τιτάν-Μπαρικάντι.Στο μεταξύ, η Ρωσία εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) εναντίον εγκαταστάσεων παραγωγής της ουκρανικής εταιρίας ενέργειας Naftogaz στις βορειοανατολικές περιοχές Πολτάβα και Χάρκιβ, προκαλώντας ζημιές, όπως ανέφερε σήμερα η εταιρία.