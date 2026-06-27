Γιατί όταν έχει πάνω από 30°C «σκάμε», ενώ η εσωτερική μας θερμοκρασία είναι 36°C - ΒΙΝΤΕΟ

iatropedia Οι επιστήμονες έχουν εξηγήσει επαρκώς στο παρελθόν ότι ο λόγος που το ανθρώπινο σώμα έχει εσωτερική θερμοκρασία περίπου 36,5°C ε...





iatropedia Οι επιστήμονες έχουν εξηγήσει επαρκώς στο παρελθόν ότι ο λόγος που το ανθρώπινο σώμα έχει εσωτερική θερμοκρασία περίπου 36,5°C είναι προκειμένου να μπορεί να είναι αρκετά υψηλή για να εξοντώνει τις ήπιες μυκητισιακές λοιμώξεις και αρκετά χαμηλή ώστε να μην χρειάζεται διαρκώς τροφή για να διατηρεί σε καλό επίπεδο τον μεταβολισμό.Αλλά για ποιον λόγο αισθανόμαστε μεγάλη ζέστη και δυσφορία, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πλησιάζει ή φτάνει στα ίδια επίπεδα με την εσωτερική μας θερμοκρασία; Δεν θα έπρεπε σε αυτή την περίπτωση να νιώθουμε απόλυτα άνετα;Στο βίντεο που ακολουθεί η ομάδα του Mental Floss αναλύει το γιατί η “ιδανική” θερμοκρασία περιβάλλοντος για τον άνθρωπο είναι περίπου οι 22°C.Αν ο υδράργυρος στο θερμόμετρο ανέβει ψηλότερα, το σώμα αρχίζει να υπερθερμαίνεται από όλες τις λειτουργίες των οργάνων σε συνδυασμό με την εξωτερική θερμοκρασία. Τότε, το σώμα αρχίζει να εφαρμόζει διάφορες τεχνικές ψύξης, με την πιο γνωστή είναι φυσικά η εφίδρωση.