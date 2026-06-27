Η στιγμή που «συναγερμός» χτυπά στα κινητά δευτερόλεπτα πριν τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα - Το Android Alert που έσωσε χιλιάδες ζωές

Μάχη με το χρόνο δίνουν διασώστες και κάτοικοι για να σώσουν ανθρώπους μέσα από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό των 7...
Μάχη με το χρόνο δίνουν διασώστες και κάτοικοι για να σώσουν ανθρώπους μέσα από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ το απόγευμα της Τετάρτης (24.6.26). Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί ότι χιλιάδες άνθρωποι σώθηκαν χάρη στην ειδοποίηση της Google στα κινητά τους τηλέφωνα.
Εκατομμύρια χρήστες κινητών Android στη Βενεζουέλα έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα λίγα δευτερόλεπτα πριν από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα και κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από τα κτίρια που βρίσκονταν.
Το σύστημα της Google έστειλε ειδοποιήσεις πριν αρχίσει η έντονη δόνηση, δίνοντας σε αρκετούς ανθρώπους λίγο χρόνο για να αντιδράσουν και να προστατευτούν.
Nunca sabremos las cifras, pero la alerta de Android salvo miles de vidas, algo que muy pocos sabian que existía. pic.twitter.com/s6CL9GKvwv— Wismer mendoza (@wismerM) June 27, 2026
Σε βίντεο που ανέβηκε στο διαδίκτυο φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν κοιτώντας τα κινητά τους και αμέσως μετά να ξεκινά ο σεισμός.
Ένας κάτοικος στο Καράκας ανέφερε ότι το κινητό της συζύγου του χτύπησε με τον χαρακτηριστικό δυνατό ήχο, ενώ βρίσκονταν στο αυτοκίνητο, και λίγα δευτερόλεπτα μετά ξεκίνησε ο σεισμός.
Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το σύστημα δεν «προβλέπει» σεισμούς. Αντίθετα, τους εντοπίζει τη στιγμή που ξεκινούν και στέλνει άμεσα ειδοποιήσεις σε περιοχές που θα επηρεαστούν.
Η λειτουργία βασίζεται στους αισθητήρες κίνησης που έχουν τα Android κινητά. Οι αισθητήρες αυτοί μπορούν να καταγράψουν μικρές δονήσεις από τα πρώτα σεισμικά κύματα.
Το σύστημα που έσωσε χιλιάδες ζωές
Όταν πολλά κινητά σε μια περιοχή καταγράψουν ταυτόχρονα δονήσεις, στέλνουν δεδομένα στους servers της Google. Το σύστημα αναλύει γρήγορα τις πληροφορίες και εκτιμά αν πρόκειται για σεισμό, το μέγεθός του και τις περιοχές που θα επηρεαστούν.
Στη συνέχεια, στέλνει ειδοποιήσεις στα κινητά των χρηστών που βρίσκονται κοντά στην περιοχή του σεισμού. Τα δευτερόλεπτα που κάνουν τη διαφορά
Οι σεισμοί έχουν δύο είδη κυμάτων. Τα πρώτα είναι πιο αδύναμα και φτάνουν γρήγορα, ενώ τα δεύτερα είναι πιο ισχυρά και προκαλούν τις μεγαλύτερες ζημιές.
Το σύστημα εντοπίζει τα πρώτα κύματα και στέλνει ειδοποίηση πριν φτάσουν τα πιο δυνατά, δίνοντας λίγα δευτερόλεπτα στους χρήστες για να αντιδράσουν.
Χιλιάδες ειδοποιήσεις στη Βενεζουέλα
Σύμφωνα με τη Google, στάλθηκαν πάνω από 11 εκατομμύρια ειδοποιήσεις στη διάρκεια των σεισμών, ενώ περίπου 1,4 εκατομμύρια ήταν υψηλού κινδύνου.
Το σύστημα λειτουργεί σε περίπου 100 χώρες και βασίζεται σε δισεκατομμύρια Android συσκευές που λειτουργούν σαν ένα μεγάλο δίκτυο ανίχνευσης σεισμών.
Οι ειδικοί σημειώνουν ότι, παρόλο που λίγα δευτερόλεπτα δεν αρκούν για πλήρη προστασία, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τους ανθρώπους να αντιδράσουν έγκαιρα και να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμών.
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