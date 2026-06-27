Και οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές την πέφτουν στον Τραμπ! Μπιλιράκης, Μαλλιωτάκη, Χαριδόπουλος και Πατρώνης λένε βροντερό «όχι» στην πώληση κινητήρων και F-35

Σοβαρές ανησυχίες εκφράζουν Ελληνοαμερικανοί βουλευτές των Ρεπουμπλικανών για πιθανή αμερικανική πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών ...

Σοβαρές ανησυχίες εκφράζουν Ελληνοαμερικανοί βουλευτές των Ρεπουμπλικανών για πιθανή αμερικανική πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία (σ.σ. για το ΚΑΑΝ), κάνοντας λόγο για αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο και ζητώντας αυστηρή συμμόρφωση με το πλαίσιο κυρώσεων CAATSA.Οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης, με κοινή δήλωση, εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις αναφορές περί πιθανής πώλησης στρατιωτικών κινητήρων αεροσκαφών από τις ΗΠΑ προς την Τουρκία.Όπως σημειώνουν, επικαλούμενοι τις εκτεταμένες και αμφισβητούμενες θαλάσσιες διεκδικήσεις της, τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κύπρου, αλλά και τη ρητορική στοχοποίηση του Ισραήλ, η Τουρκία συνεχίζει να λειτουργεί ως αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή,Οι ίδιοι υπογραμμίζουν ότι η Ανατολική Μεσόγειος έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει χώρο εμπορικής ανάπτυξης, ενεργειακής συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας, προοπτική που -όπως αναφέρουν- έχει υποστηριχθεί ενεργά μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών και διπλωματικής εμπλοκής.Ωστόσο, τονίζουν ότι οι ενέργειες και η ρητορική της Τουρκίας απειλούν όλο και περισσότερο αυτές τις προσπάθειες, καθώς και τη σταθερότητα στην περιοχή και τους βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ.Ενδεικτικά αναφέρουν ότι η Άγκυρα φιλοξενεί τη Χαμάς και αποτελεί το μοναδικό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ που αρνείται να επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή ως ιδιαίτερα ανησυχητική.Τέλος, οι βουλευτές σημειώνουν ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με την αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, προκειμένου να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την πιθανή συμφωνία, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη αντίθεσή τους σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εφόσον δεν υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου CAATSA.