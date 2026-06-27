Δεν θα παραδοθούν... «Απολύτως κανένα F-35 στην Τουρκία, ανάξιος της αμερικανικής βοήθειας ο Ερντογάν»

Εκφράζοντας την απόλυτη αντίθεσή του, ο Δημοκρατικός βουλευτής, Φρανκ Παλόν, δήλωσε: «Ο Ερντογάν έχει δείξει επανειλημμένα ότι είναι ανά...

Εκφράζοντας την απόλυτη αντίθεσή του, ο Δημοκρατικός βουλευτής, Φρανκ Παλόν, δήλωσε:«Ο Ερντογάν έχει δείξει επανειλημμένα ότι είναι ανάξιος της αμερικανικής βοήθειας, αλλά η εκστρατεία του να καταστρέψει τους δημοκρατικούς θεσμούς της Τουρκίας και να συνδεθεί στενά με τη Ρωσία αρχίζει να μοιάζει πολύ με την ατζέντα του Τραμπ στο εσωτερικό.Είναι εντελώς απαράδεκτο -αλλά και αναμενόμενο- ότι ο Τραμπ θα παρακάμψει το Κογκρέσο για να δώσει σε έναν επίδοξο δικτάτορα περισσότερα εργαλεία για να εδραιώσει την κυριαρχία του».Γκρεγκ Μικς: Σκόπιμη η παράκαμψη του ΚογκρέσουΟ Δημοκρατικός βουλευτής Νέας Υόρκης Γκρεγκ Μικς , ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, εξέδωσε δήλωση την Τετάρτη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ πρόκειται «για άλλη μια φορά να παρακάμψει την αναθεώρηση του Κογκρέσου για περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε άρθρα άμυνας προς τον τουρκικό στρατό, σε ένα ακόμη βαθιά ανησυχητικό παράδειγμα της ανοιχτής περιφρόνησης αυτής της κυβέρνησης για την εποπτική εξουσία του Κογκρέσου».«Σε αυτήν την περίπτωση, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν προσπάθησε καν να δικαιολογήσει την απόφασή του», πρόσθεσε ο Μικς. «Δεν επικαλέστηκε καμία εξουσιοδότηση έκτακτης ανάγκης, δεν παρουσίασε γραπτή αιτιολόγηση και για μήνες αρνήθηκε να καταβάλει καλή τη πίστει προσπάθεια να με ενημερώσει για τις επιπτώσεις της πώλησης στη σχέση ΗΠΑ-Τουρκίας, τη συνεχιζόμενη κατοχή του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία και άλλες ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια».Ο Μικς συνέχισε: «Απλώς ενημέρωσε το γραφείο μου ότι θα προχωρούσε αμέσως σε επίσημη κοινοποίηση της πώλησης».«Αυτά τα στοιχεία δεν θα παραδοθούν για χρόνια και η κυβέρνηση αγνόησε επανειλημμένα τα επίμονα αιτήματα για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με βασικές πτυχές της πολιτικής των ΗΠΑ», δήλωσε επίσης.«Δεν μπορεί να υπάρξει κανένα πρόσχημα ότι αυτό ήταν επείγον ή αναπόφευκτο. Ήταν μια σκόπιμη επιλογή να αποκλειστεί το Κογκρέσο και να αντιμετωπιστεί η νόμιμη εποπτεία ως μια ταλαιπωρία που πρέπει να αγνοηθεί».Ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής Κρις Πάππας, δήλωσε:«Η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα F-35 κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ επειδή αγόρασε ρωσικούς πυραύλους S-400, τους οποίους εξακολουθεί να κατέχει σήμερα. Έκτοτε, η Τουρκία έχει γίνει πιο επιθετική εναντίον κρίσιμων Αμερικανών συμμάχων, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, έχει αυξήσει την καταπίεση του λαού της και έχει κάνει την περιοχή ακόμη πιο ασταθή.Ο νόμος είναι σαφής: Η κυβέρνηση Τραμπ υποχρεούται να πιστοποιήσει στο Κογκρέσο ότι η Τουρκία συμμορφώνεται με τους νόμους μας προτού καν εξεταστεί οποιαδήποτε πώληση. Δεν μπορούμε να ανταμείψουμε την κυβέρνηση Ερντογάν ενώ συνεχίζει να παραβιάζει τη νομοθεσία των ΗΠΑ και να απειλεί τους αξιόπιστους, δημοκρατικούς συμμάχους μας.