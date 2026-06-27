Η AHEPA αντιτίθεται στην πώληση κινητήρων τζετ ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία, επιστολή προς τον Πρόεδρο Τραμπ

Σε τροχιά σύγκρουσης με τον Λευκό Οίκο βρίσκεται η ελληνοαμερικανική οργάνωση AHEPA, αντιδρώντας δυναμικά στην απόφαση της κυβέρνησης Τρ...

Σε τροχιά σύγκρουσης με τον Λευκό Οίκο βρίσκεται η ελληνοαμερικανική οργάνωση AHEPA, αντιδρώντας δυναμικά στην απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να προχωρήσει στην πώληση κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, μια συμφωνία που αγγίζει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Η επίσημη γνωστοποίηση της πρόθεσης του Λευκού Οίκου προς το Κογκρέσο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου, πυροδότησε την άμεση κινητοποίηση της οργάνωσης.Η κυβέρνηση Τραμπ κοινοποίησε επίσημα στο Κογκρέσο την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες μαχητικών αεροσκαφών ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία στις 25 Ιουνίου.Αυτή η πολιτική έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις πρωτοβουλίες που η AHEPA και το Κογκρέσο των ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει για τον περιορισμό και την αποτροπή της Τουρκίας από την απόκτηση αμερικανικών εξοπλισμών.Το Κογκρέσο έχει προθεσμία 15 ημερών για να εισαγάγει νομοθεσία που θα μπλοκάρει την πώληση, η οποία θα απαιτούσε την έγκριση της Γερουσίας και της Βουλής πριν οδηγηθεί στο γραφείο του Προέδρου Τραμπ, όπου η πρωτοβουλία θα μπορούσε να ασκηθεί βέτο.Ο Ύπατος Πρόεδρος Ε. Κρις Κέιτσον, σε απάντηση, έγραψε τα ακόλουθα και κινητοποίησε τις πολιτικές προσπάθειες της AHEPA σε μια προσπάθεια να μπλοκάρει την πώληση.Η επιστολή έχει ως εξής:«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,»Ως Ύπατος Πρόεδρος του Τάγματος της AHEPA (Αμερικανο-Ελληνική Εκπαιδευτική Προοδευτική Ένωση) και εξ ονόματος των 1,2 εκατομμυρίων Ελληνοαμερικανών και Φιλελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαστε βαθύτατα θορυβημένοι από τις εξελίξεις σχετικά με την ανατροπή της πολιτικής της παρούσας κυβέρνησης όσον αφορά την αγορά αεροσκαφών F-35, κινητήρων, αναβαθμίσεων και τεχνολογίας από τη Δημοκρατία της Τουρκίας.»Η Τουρκία έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι δεν είναι ούτε αξιόπιστος σύμμαχος ούτε ασφαλής στρατηγικός εταίρος για την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων ή τη διατήρηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.»Η κυβέρνηση του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει σταθερά πολιτικές που υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια, εξασθενούν τους δημοκρατικούς θεσμούς και περιφρονούν το κράτος δικαίου.»Έχουν κατηγορηθεί για περιορισμό της θρησκευτικής ελευθερίας, παραβίαση του διεθνούς δικαίου, δίωξη θρησκευτικών μειονοτήτων, καταστολή της ελευθερίας του Τύπου και της πολιτικής διαφωνίας, και φυλάκιση χιλιάδων δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών.»Αυτές οι ενέργειες βρίσκονται σε έντονη αντίθεση με τις δημοκρατικές αξίες που μοιράζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι στενότεροι σύμμαχοί τους.»Επιπλέον, η Τουρκία έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ μέσω ενεργειών που συγκρούονται με τους στόχους της Συμμαχίας, απείλησε γειτονικές χώρες, περιέπλεξε τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή και διατήρησε πολιτικές που έχουν επηρεάσει δυσμενώς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ιστορική ελληνοorthodoxη (ελληνορθόδοξη) κοινότητα στην Τουρκία.»Έχει επίσης προβάλει επεκτατικές θαλάσσιες διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο που έχουν κλιμακώσει τις περιφερειακές εντάσεις.»Το αποτέλεσμα αυτών των εντάσεων, σύμφωνα με το NDAA (Νόμος για την Εθνική Άμυνα) του 2020, ήταν μια ρητή απαγόρευση της μεταφοράς αεροσκαφών F-35, εξαρτημάτων και τεχνικών δεδομένων, έως ότου η Τουρκία μπορέσει να αποδείξει στον Υπουργό Εξωτερικών και Πολέμου των ΗΠΑ ότι δεν κατέχει πλέον ρωσικά πυραυλικά συστήματα S-400 και δεν θα αποκτήσει ή θα φιλοξενήσει παρόμοια ρωσικά συστήματα στο μέλλον.»Μέχρι σήμερα, 26 Ιουνίου 2026, η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει ρωσικά πυραυλικά συστήματα S-400.»Κύριε Πρόεδρε, σας προτρέπω με σεβασμό να διατηρήσετε τη μακροχρόνια διακομματική πολιτική που διασφαλίζει ότι η πιο προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία της Αμερικής εμπιστεύεται μόνο σε αξιόπιστους συμμάχους που υποστηρίζουν σταθερά τις κοινές στρατηγικές και δημοκρατικές μας αξίες.»Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το σημαντικό ζήτημα και για τη συνεχή ηγεσία σας στην προστασία των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας της Αμερικής και των δημοκρατικών συμμάχων της.»Με εκτίμηση,»Ε. Κρις Κέιτσον»Ύπατος Πρόεδρος»