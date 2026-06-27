Νέα κλιμάκωση... Ιράν: Χτυπήσαμε στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ σε αντίποινα για τις δικές τους επιθέσεις

Οι «Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν ανακοίνωσαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου (27.06.2026) ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντί...





Οι «Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν ανακοίνωσαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου (27.06.2026) ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, ως απάντηση στη νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης.Στην ανακοίνωσή τους, ωστόσο, οι «Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης κατά των ΗΠΑ, ούτε για την έκταση των πληγμάτων.Ακολούθησε δημοσίευμα του ημιεπίσημου ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων ISNA, το οποίο είχε μεταδώσει νωρίτερα δήλωση που αποδιδόταν στους «Φρουρούς της Επανάστασης» και σύμφωνα με την οποία η απάντηση της Τεχεράνης στη νέα αμερικανική επίθεση θα ήταν «γρήγορη και αποφασιστική».Η συγκεκριμένη ανακοίνωση διαγράφηκε αργότερα από το πρακτορείο, χωρίς να δοθούν διευκρινίσεις.Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν χθες (26.06.2026) βράδυ αποθήκες πυραύλων και drones, ως απάντηση σε επίθεση του Ιράν σε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.