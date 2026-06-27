Χειροπέδες και στις μητέρες τους... Ανήλικοι μοτοσικλετιστές παρέσυραν πεζή και την εγκατέλειψαν τραυματισμένη στο Ηράκλειο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (26/06) στην περιοχή του Πόρου, στο Ηράκλειο, όταν μία 36χρονη γυναίκα που κινούντα...



Σύμφωνα με το creta24.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Βίτσι και στο δίκυκλο επέβαιναν δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 15 ετών.



Μάλιστα οι ανήλικοι μοτοσικλετιστές, αφού παρέσυραν την πεζή την εγκατέλειψαν τραυματισμένη στο οδόστρωμα και έφυγαν από το σημείο.



Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν λίγο αργότερα από αστυνομικούς, οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες και στις μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.



Μάλιστα όπως διαπιστώθηκε ο ανήλικος που οδηγούσε την μηχανή δεν είχε δίπλωμα.





Η 36χρονη γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνομία, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (26/06) στην περιοχή του Πόρου, στο Ηράκλειο, όταν μία 36χρονη γυναίκα που κινούνταν πεζή παρασύρθηκε από μηχανάκι.