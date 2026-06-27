Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές σήμερα – Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια στο επίκεντρο

Δύσκολες είναι σήμερα οι καιρικές συνθήκες με τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας λόγω των ισχυρών ανέμων να είναι υψηλός...
Δύσκολες είναι σήμερα οι καιρικές συνθήκες με τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας λόγω των ισχυρών ανέμων να είναι υψηλός σύμφωνα με την προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας.
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, σε περιοχές αυτές υπάρχει «πορτοκαλί» συναγερμός.
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου για αύριο Σάββατο 27/06
Πολύ υψηλός κίνδυνος σε:
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Υψηλός κίνδυνος σε… pic.twitter.com/KRHMUSf0qD— Civil Protection GR (@CivPro_GR) June 26, 2026
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.
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