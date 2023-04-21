«Ο Παπαδόπουλος έκλεισε τα ξερονήσια και κατάργησε τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων...!!!» Ακούστε τη μεγάλη αποκάλυψη του Υπουργού Συντονισμού της 21ης Απριλίου στον «ΣΤΟΧΟ» ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΞΕΚΑ...
ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ...
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ "ΑΕΡΑ" ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ "ΣΤΟΧΟΥ" ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΤΟ 2015... ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ... ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ, ΑΠΟ ΤΟ 28ο ΛΕΠΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ...
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.