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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Σαν σήμερα η 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ καθιερώνεται ως ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ κι ακόμη τρώνε τα λυσακά τους...

Μαρτίου 12, 2023

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΓΑΝΕ ΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1969... ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ...





ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΓΑΝΕ ΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1969...





ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ, ΑΛΛΑ ΕΙΧΑΜΕ, ΔΟΥΛΕΙΑ, ΦΑΪ, ΜΟΜΑ, ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΝΤΟΥ... ΑΡΑΓΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤOΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ;





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