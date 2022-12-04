ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΠΟΤΕ... Η Σύλληψη Δήμιου του ΕΛΑΣ που είχε ΚΑΤΑΣΦΑΞΕΙ σε υπόγειο της Κυψέλης 43 Έλληνες, εκ των οποίων 10 γυναίκες...!!!

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ... ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ...
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ... ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΓΕΛΑΝΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΟΙΞΕ Η ΓΥΑΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΠΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙ ΗΤΑΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ....
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