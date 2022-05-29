ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΨΟΥΜΕ ΚΕΡΙΑ;;; Ακούστε να το λέει ο Ελληνικό Στρατός... Αυτός που θα μπεί στην ΠΟΛΗ!

ΣΤΟΧΟΣ - Μαΐου 29, 2022 - 0
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2011
ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΣΟ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Ο ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΟ 1821. ΤΟΣΟ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΣΟ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΝΕΤΡΕΠΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ, ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ, Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ...
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΑΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ 400 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΜΑ ΣΕ ΣΤΟΜΑ, ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΑ...
ΠΟΥ Θ' ΑΝΑΨΟΥΜΕ ΚΕΡΙΑ;;; ΚΑΙ ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΟΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΕΤΕ! ΤΡΕΛΟΥΣ, ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ, ΑΚΡΑΙΟΥΣ! ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ! ΕΜΕΙΣ ΞΑΝΑΡΩΤΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΜΟΝΟ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΝΟΙΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΟΙΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ... ΠΟΥ Θ' ΑΝΑΨΟΥΜΕ ΚΕΡΙΑ;;; ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ...
ΑΚΟΥΣΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΛΕΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ!
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