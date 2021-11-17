ΕΚΛΙΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ...!!! Ψάχνουμε έναν σκοτωμένο μέσα στο Πολυτεχνείο τη μέρα των γεγονότων της 17ης Νοέμβριου του '73... Μια μάνα, έναν πατέρα, μια αδερφή... ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΜΗΠΩΣ ΒΡΟΥΜΕ...

ΣΤΟΧΟΣ - Νοεμβρίου 14, 2021 - 0
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ... ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΨΕΙ... ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΣΚΟΤΩΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 1973...
ΜΙΑ ΜΑΝΑ, ΕΝΑΝ ΠΑΤΕΡΑ, ΜΙΑ ΑΔΕΡΦΗ, ΚΙ ΟΧΙ "ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ", "ΑΚΟΥΣΑ", ΔΙΑΒΑΣΑ" ΚΛΠ... ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ. ΓΙΑ ΤΟ 1973 ΜΙΛΑΜΕ ΚΑΙ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΝΕΚΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ...!!!
ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΘΑ ΤΟ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ! ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΥΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ... ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ...
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