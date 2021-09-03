«Τρελάθηκαν» οι Τούρκοι με το «Παπανικολής»: «Έφτασε 3 χλμ. από τις ακτές μας»!

ΣΤΟΧΟΣ - Σεπτεμβρίου 29, 2021 - 0
Yunanistan Türkiye’ye çok yaklaştı! 3 km’lik mesafeden şok görüntü… Kaşınıyorlar https://t.co/bS0bmC9BL5 pic.twitter.com/z1FI8NhaKU— Yeni Akit Gazetesi (@yeniakit) September 28, 2021
Yunanistan Türkiye’ye çok yaklaştı! 3 km’lik mesafeden şok görüntü… Kaşınıyorlar https://t.co/bS0bmC9BL5 pic.twitter.com/z1FI8NhaKU— Yeni Akit Gazetesi (@yeniakit) September 28, 2021
Σε μία σοκαριστική αποκάλυψη ότι νεκροί από κορονοϊό παραμένουν για μήνες στα ψυγεία των νεκροθαλάμων των νοσοκομείων, προχώρησε σήμερα ...
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