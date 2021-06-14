Διαβάζουμε - Διαδίδουμε - Ξεμπροστιάζουμε τους προδότες! Φοβερό ντοκουμέντο του ΕΑΜ ΕΛΑΣ που στηρίζει τους συνεργάτες των Γερμανών τους ΤΣΑΜΗΔΕΣ!

ΣΤΟΧΟΣ - Ιουνίου 14, 2021 - 0
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΑΜ, ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ...
ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ Π[ΡΟΔΟΤΩΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... ΤΙ ΣΤΑΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΟΤΑΝΒ ΕΘΕΤΑΝ ΘΕΜΑ "ΤΣΑΜΗΔΩΝ" ΟΙ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ... ΓΙΑ ΔΙΑΔΩΣΤΕ.... ΓΙΑ ΔΙΑΔΩΣΤΕ... "ΣΤΟΧΟΣ"
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