Το 80% των Ελλήνων ΟΡΘΩΣ... δεν πιστεύει ότι η τουρκία έχει ειλικρινή πρόθεση αποκλιμάκωσης! Τι λέμε για την Γαλλία...

ΣΤΟΧΟΣ
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Σεπτεμβρίου 24, 2020
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ΓΙΑΤΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΑΠΛΑ ΑΝΑΣΚΟΥΜΠΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΚΛΙΤΩΣΕΙ ΤΥΧΟΝ ΚΥΡΩςΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΧΡΟΝΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΚΟΥΤΣΑ ΣΤΡΑΒΑ Ή ΝΑ ΠΑΓΩΣΕΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΩΠΑ. ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ. ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΟΠΥΤΕ ΑΛΒΑΝΟΙ ΘΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΥΤΕ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΥΝΙΟΥΝΤΑΙ...
ΔΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 80% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΧΕΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΚΑΤΩ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΥ ΑΞΙΟΟΓΕΙΤΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΡΙΣΗ...
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