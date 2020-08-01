ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ... Ερπετά και τουρκόσποροι λερώνουν τους τοίχους και τα μυαλά μας...!!! ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΠΙΕΣΗ με τις φωτογραφίες...!!

ΣΤΟΧΟΣ - 01 Αυγούστου - 0
ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΕΙΡΓΡΑΨΟΥΜΕ... ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΤΙΣ ΜΑΝΤΡΕς ΚΑΙ ΤΟΥς ΤΟΙΧΟΥΣ, ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΗΤΗΡΙΑΖΟΥΝ, ΝΑ ΕΞΟΡΓΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΟΥΝ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ...
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ... ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ, ΑΝΤΙΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΩΣ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ. ΟΧΙ ΣΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΘΥΜΩΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΚΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΑΥΛΙΖΕΙ...
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΑΚΗΔΩΝ...
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