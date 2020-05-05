100+1 χρόνια από την γέννησή του... Ντοκουμέντο...: Μόνο η «κακιά χούντα» κι ο «καταραμένος» ο Παπαδόπουλος μπορούσαν να δώσουν τέτοια πρωτοσέλιδα!

ΣΤΟΧΟΣ - 05 Μαΐου - 0
101 ΧΡΟΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Ο "ΣΤΟΧΟΣ" ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! ΜΕ ΕΝΑ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ "ΚΑΚΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ"...
ΚΑΙ ΝΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ... ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΓΙΝΕ...!!! ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ 70% ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ... ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ... ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ... «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»...
ΚΙ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ... ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΒΗΜΑ» ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΙΡΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ... ΓΙΑ ΤΟΣΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΙΛΑΜΕ!
ΔΩΣΤΕ ΠΟΝΟ... Ή ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ... ΔΩΣΤΕ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ...
Social Buttons